Россия в Сирии всех переиграла? Последствия встречи Путина и Эрдогана • 86 • Аналитика









Встреча Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел на встречу с Владимиром Путиным в Сочи, где в резиденции главы российского государства Бочаров Ручей и состоялись многочасовые переговоры. Главной темой встречи двух президентов стала ситуация в Сирии. За день до переговоров Эрдоган заявил, что Турция предпримет решение по ситуации в Сирии после встречи с российским президентом.



По результатам встречи был принят меморандум. Его озвучили на русском и турецком языках министры иностранных дел России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу. Помимо общих слов о необходимости борьбы с терроризмом и сепаратизмом, Россия и Турция договорились и о крайне значимых конкретных действиях.



Во-первых, с 12.00 23 октября в районы сирийско-турецкой границы, находящиеся за пределами зоны, контролируемой турецкой армией, вводятся подразделения российской военной полиции и правительственных войск Сирии. Они будут выполнять задачи по обеспечению отвода курдских вооруженных формирований на тридцать километров от границы.



Во-вторых, после этих действий российские и турецкие военные приступят к совместному патрулированию сирийско-турецкой границы на глубину десять километров от границы к западу и востоку от зоны, оккупированной турецкими войсками. В зону патрулирования не войдет город Камышлы.



В-третьих, курдские вооруженные отряды покинут Телль-Рифаат и Манбидж. Контроль над этими городами полностью перейдет в руки сирийских правительственных войск, обеспечивать безопасность мирного населения будут и подразделения российской военной полиции.



Таким образом, турецкая военная операция «Источник мира» была завершена. Об этом практически синхронно сообщили и министр иностранных дел России Сергей Лавров, и пресс-служба Министерства обороны Турции.



Впрочем, строго говоря, Турция договорилась о прекращении огня, а в перспективе и военной операции после отвода курдских формирований с сирийско-турецкой границы еще 17 октября. И договаривался Эрдоган об этом с вице-президентом США Майклом Пенсом и государственным секретарем США Майком Помпео.



Поэтому приписывать лишь одной России заслуги по умиротворению ситуации на границе Сирии и Турции было бы неправильно. Скорее можно говорить о том, что на встрече Эрдогана и Путина была поставлена точка в этом процессе. И, конечно, не последнюю роль сыграла позиция США и Евросоюза, которые были очень недовольны действиями Анкары.



Россия не могла не вмешаться в текущую ситуацию, поскольку сирийские правительственные войска находились буквально на грани начала боевых действий против турецкой армии. Выступление Башара Асада, в котором он открыто назвал Реджепа Эрдогана вором и обвинил в присвоении сирийских земель, городов и заводов, было лишним свидетельством негативной оценки действий Турции официальным Дамаском.



Теперь щекотливая ситуация разрешилась «полюбовно». Курды сами отвели свои формирования от сирийско-турецкой границы, выполнив требования турецкой стороны еще раньше назначенного срока. Турецкая армия воздержалась от вступления в бой с сирийскими правительственными войсками. Контроль над границей будет передан российской военной полиции как наиболее значимой третьей силе, остающейся в этом регионе, тем более Москва тесно сотрудничает сейчас и с Дамаском, и с Анкарой.



Поскольку Россия основывается на приоритете территориальной целостности Сирии, в глазах мировой общественности ее действия выглядят вполне разумно и логично. Российские войска помогут Асаду восстановить контроль над самыми проблемными территориями, где действуют курдские формирования.



Одновременно не будет допущена оккупация Северной Сирии турецкой армией, что было бы крайне унизительно для Дамаска. И для Москвы, кстати, тоже, поскольку российское руководство взяло на себя функции главного покровителя и заступника Дамаска и такое вопиющее нарушение сирийского суверенитета со стороны Турции было бы плевком и в сторону Москвы.









Курдский вопрос Москва не разрешила и разрешить не может

Но главная проблема, из-за которой, собственно, Турция и вводила войска на север Сирии, остается неразрешенной. Речь – о курдском вопросе, который будоражит Ближний Восток не первое десятилетие. Курды – кость в горле и для Башара Асада и, в еще большей степени, для Реджепа Эрдогана. В Анкаре Рабочую партию Курдистана и связанные с ней курдские Отряды народной самообороны однозначно рассматривают как террористические структуры.



В такой запутанной и многогранно проблемной ситуации как на Ближнем Востоке нельзя удовлетворить все без исключения стороны конфликта. И сейчас Россия, добившись некоторого компромисса с Турцией и Сирией, была вынуждена поступиться интересами сирийских курдов. Этот народ последние годы боролся против настоящих террористов и боролся героически и весьма успешно.



Но второй главной целью курдского ополчения, помимо уничтожения террористов, угрожавших самому курдскому народу и его образу жизни, ценностям, идентичности, было создание курдской автономии на севере Сирии. При этом речь о независимом курдском государстве, конечно, заходила, но в целом сирийские курды были готовы и на широкую автономию.



Но автономия курдов на севере Сирии была страшным сном для Башара Асада и, в еще большей степени, для Реджепа Эрдогана. Последний опасается, что вслед за сирийскими курдами об автономии заговорят и турецкие курды, которых еще больше – а что, ведь пример будет весьма заразительным и отнюдь не дурным.



Когда Турция начала военную операцию на севере Сирии, Башар Асад, несмотря на свои неодобрительные оценки происходящего, в целом был не особо против того, чтобы турецкая армия малость «потрепала» курдские формирования и вытеснила их с важнейших позиций. Здесь же курды столкнулись и с фактическим предательством со стороны США. Американцы бросили вчерашних протеже, которых еще недавно снабжали оружием и деньгами.



Россия, которая также проводила консультации с курдскими лидерами, в конечном итоге также пошла по стопам США и пренебрегла курдскими интересами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, делая заявление по итогам встречи президентов, подчеркнул:



Любые сепаратистские игры на территории Сирии были категорически отвергнуты, и я уверен, что реализация этого меморандума сильно повредит этим планам.



Понятно, что под «сепаратистскими играми» главный российский дипломат имел в виду национальное движение курдов за свою автономию. И своим заявлением он фактически обозначил позицию России по проблеме сирийских курдов. Эрдогану и Асаду такая позиция, конечно, по душе, но сирийских курдов она в очередной раз убедит в предательстве со стороны великих держав.







Законсервированный конфликт

Несмотря на достигнутые на встрече Эрдогана и Путина решения, конфликт на севере Сирии разрешен не будет. Пусть турецкая армия не пойдет вглубь Сирии и не столкнется с курдами или войсками Асада, пусть российская военная полиция будет патрулировать границу совместно с турками, но причины конфликта этим не устранить. Понятно, что сирийские правительственные войска постепенно начнут теснить курдские формирования. Уровень жизни Украины и Новороссии. Показательное сравнение



Сами курды, которые понимают всю опасность своего положения и многочисленные риски, связанные с наличием большого количества врагов, разоружаться не согласятся. Более того, рано или поздно они могут перейти и к боевым действиям против сирийских правительственных войск, и к партизанским методам сопротивления. Это также необходимо учитывать.



В то же время и мечта курдов о создании фактически независимой автономии на севере Сирии пока показала свою несостоятельность. Такая автономия могла бы возникнуть, не поверни США назад в своем стремлении помогать курдам. Ведь само создание нового автономного государства потребовало бы колоссальных финансовых, организационных, информационных ресурсов, предоставить которые курдам могли бы США и Западная Европа. Но Вашингтон, совершив предательство курдов, на ближайшее время поставил точку в вопросе о курдской автономии.



Кто выиграл? А выиграл, в первую очередь, Эрдоган, заметно потеснивший сирийских курдов. Российская военная полиция будет патрулировать пограничные районы не самостоятельно, а вместе с турецкими военными. Курды от турецкой границы отошли, а районы, занятые турецкими войсками, судя по всему, и останутся под их контролем.



Присутствие турецкой армии на севере Сирии в сложившейся ситуации все равно будет для Дамаска раздражающим фактором, поэтому можно сказать, что проблема не устранена, а принимает законсервированные, но не менее опасные формы. Да и отношения между Анкарой и Дамаском все равно далеки от идеальных, а такие выпады Асада как «Эрдоган – вор» амбициозный турецкий лидер, которого не зря прозвали «султаном», может и не простить.



Главный позитивный результат встречи

Но прямая польза от встречи Путина и Эрдогана все же есть, хотя и конфликтную ситуацию вокруг северных районов Сирии она не разрешила и разрешить не могла. Но зато, по крайней мере, пока сведен к минимуму риск начала крупномасштабных боевых действий. Не будет литься кровь людей, мирных людей, и это – самое главное.



Российские войска фактически подменили собой американцев, которых Трамп выводит из Сирии, рассчитывая сэкономить деньги американских налогоплательщиков и переключиться на решение других, не менее значимых проблем. Когда Трамп заявил, что сирийской проблемой должны заниматься Турция, Россия, Европа, он фактически дал России карт-бланш на действия на севере Сирии.



Присутствие российской военной полиции также станет сдерживающим фактором как для сирийских и турецких правительственных войск, так и для курдов. В принципе, Россия взяла на себя миротворческие функции на севере Сирии. Другое дело, насколько и у курдов, и у турок, и у сирийцев хватит «запаса прочности», чтобы сдерживаться и не вступать друг с другом в прямой боевой контакт. Но это уже покажет время. На границу Сирии и Турции выходит российская военная полиция, а Турция объявила о завершении недавно начавшейся военной операции «Источник мира». Такое решение Реджеп Эрдоган принял по итогам эпохальной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Получается, что Москва сумела исправить крайне опасную ситуацию и спасти Ближний Восток от нового крупномасштабного конфликта.Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел на встречу с Владимиром Путиным в Сочи, где в резиденции главы российского государства Бочаров Ручей и состоялись многочасовые переговоры. Главной темой встречи двух президентов стала ситуация в Сирии. За день до переговоров Эрдоган заявил, что Турция предпримет решение по ситуации в Сирии после встречи с российским президентом.По результатам встречи был принят меморандум. Его озвучили на русском и турецком языках министры иностранных дел России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу. Помимо общих слов о необходимости борьбы с терроризмом и сепаратизмом, Россия и Турция договорились и о крайне значимых конкретных действиях.Во-первых, с 12.00 23 октября в районы сирийско-турецкой границы, находящиеся за пределами зоны, контролируемой турецкой армией, вводятся подразделения российской военной полиции и правительственных войск Сирии. Они будут выполнять задачи по обеспечению отвода курдских вооруженных формирований на тридцать километров от границы.Во-вторых, после этих действий российские и турецкие военные приступят к совместному патрулированию сирийско-турецкой границы на глубину десять километров от границы к западу и востоку от зоны, оккупированной турецкими войсками. В зону патрулирования не войдет город Камышлы.В-третьих, курдские вооруженные отряды покинут Телль-Рифаат и Манбидж. Контроль над этими городами полностью перейдет в руки сирийских правительственных войск, обеспечивать безопасность мирного населения будут и подразделения российской военной полиции.Таким образом, турецкая военная операция «Источник мира» была завершена. Об этом практически синхронно сообщили и министр иностранных дел России Сергей Лавров, и пресс-служба Министерства обороны Турции.Впрочем, строго говоря, Турция договорилась о прекращении огня, а в перспективе и военной операции после отвода курдских формирований с сирийско-турецкой границы еще 17 октября. И договаривался Эрдоган об этом с вице-президентом США Майклом Пенсом и государственным секретарем США Майком Помпео.Поэтому приписывать лишь одной России заслуги по умиротворению ситуации на границе Сирии и Турции было бы неправильно. Скорее можно говорить о том, что на встрече Эрдогана и Путина была поставлена точка в этом процессе. И, конечно, не последнюю роль сыграла позиция США и Евросоюза, которые были очень недовольны действиями Анкары.Россия не могла не вмешаться в текущую ситуацию, поскольку сирийские правительственные войска находились буквально на грани начала боевых действий против турецкой армии. Выступление Башара Асада, в котором он открыто назвал Реджепа Эрдогана вором и обвинил в присвоении сирийских земель, городов и заводов, было лишним свидетельством негативной оценки действий Турции официальным Дамаском.Теперь щекотливая ситуация разрешилась «полюбовно». Курды сами отвели свои формирования от сирийско-турецкой границы, выполнив требования турецкой стороны еще раньше назначенного срока. Турецкая армия воздержалась от вступления в бой с сирийскими правительственными войсками. Контроль над границей будет передан российской военной полиции как наиболее значимой третьей силе, остающейся в этом регионе, тем более Москва тесно сотрудничает сейчас и с Дамаском, и с Анкарой.Поскольку Россия основывается на приоритете территориальной целостности Сирии, в глазах мировой общественности ее действия выглядят вполне разумно и логично. Российские войска помогут Асаду восстановить контроль над самыми проблемными территориями, где действуют курдские формирования.Одновременно не будет допущена оккупация Северной Сирии турецкой армией, что было бы крайне унизительно для Дамаска. И для Москвы, кстати, тоже, поскольку российское руководство взяло на себя функции главного покровителя и заступника Дамаска и такое вопиющее нарушение сирийского суверенитета со стороны Турции было бы плевком и в сторону Москвы.Но главная проблема, из-за которой, собственно, Турция и вводила войска на север Сирии, остается неразрешенной. Речь – о курдском вопросе, который будоражит Ближний Восток не первое десятилетие. Курды – кость в горле и для Башара Асада и, в еще большей степени, для Реджепа Эрдогана. В Анкаре Рабочую партию Курдистана и связанные с ней курдские Отряды народной самообороны однозначно рассматривают как террористические структуры.В такой запутанной и многогранно проблемной ситуации как на Ближнем Востоке нельзя удовлетворить все без исключения стороны конфликта. И сейчас Россия, добившись некоторого компромисса с Турцией и Сирией, была вынуждена поступиться интересами сирийских курдов. Этот народ последние годы боролся против настоящих террористов и боролся героически и весьма успешно.Но второй главной целью курдского ополчения, помимо уничтожения террористов, угрожавших самому курдскому народу и его образу жизни, ценностям, идентичности, было создание курдской автономии на севере Сирии. При этом речь о независимом курдском государстве, конечно, заходила, но в целом сирийские курды были готовы и на широкую автономию.Но автономия курдов на севере Сирии была страшным сном для Башара Асада и, в еще большей степени, для Реджепа Эрдогана. Последний опасается, что вслед за сирийскими курдами об автономии заговорят и турецкие курды, которых еще больше – а что, ведь пример будет весьма заразительным и отнюдь не дурным.Когда Турция начала военную операцию на севере Сирии, Башар Асад, несмотря на свои неодобрительные оценки происходящего, в целом был не особо против того, чтобы турецкая армия малость «потрепала» курдские формирования и вытеснила их с важнейших позиций. Здесь же курды столкнулись и с фактическим предательством со стороны США. Американцы бросили вчерашних протеже, которых еще недавно снабжали оружием и деньгами.Россия, которая также проводила консультации с курдскими лидерами, в конечном итоге также пошла по стопам США и пренебрегла курдскими интересами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, делая заявление по итогам встречи президентов, подчеркнул:Любые сепаратистские игры на территории Сирии были категорически отвергнуты, и я уверен, что реализация этого меморандума сильно повредит этим планам.Понятно, что под «сепаратистскими играми» главный российский дипломат имел в виду национальное движение курдов за свою автономию. И своим заявлением он фактически обозначил позицию России по проблеме сирийских курдов. Эрдогану и Асаду такая позиция, конечно, по душе, но сирийских курдов она в очередной раз убедит в предательстве со стороны великих держав.Несмотря на достигнутые на встрече Эрдогана и Путина решения, конфликт на севере Сирии разрешен не будет. Пусть турецкая армия не пойдет вглубь Сирии и не столкнется с курдами или войсками Асада, пусть российская военная полиция будет патрулировать границу совместно с турками, но причины конфликта этим не устранить. Понятно, что сирийские правительственные войска постепенно начнут теснить курдские формирования.Сами курды, которые понимают всю опасность своего положения и многочисленные риски, связанные с наличием большого количества врагов, разоружаться не согласятся. Более того, рано или поздно они могут перейти и к боевым действиям против сирийских правительственных войск, и к партизанским методам сопротивления. Это также необходимо учитывать.В то же время и мечта курдов о создании фактически независимой автономии на севере Сирии пока показала свою несостоятельность. Такая автономия могла бы возникнуть, не поверни США назад в своем стремлении помогать курдам. Ведь само создание нового автономного государства потребовало бы колоссальных финансовых, организационных, информационных ресурсов, предоставить которые курдам могли бы США и Западная Европа. Но Вашингтон, совершив предательство курдов, на ближайшее время поставил точку в вопросе о курдской автономии.Кто выиграл? А выиграл, в первую очередь, Эрдоган, заметно потеснивший сирийских курдов. Российская военная полиция будет патрулировать пограничные районы не самостоятельно, а вместе с турецкими военными. Курды от турецкой границы отошли, а районы, занятые турецкими войсками, судя по всему, и останутся под их контролем.Присутствие турецкой армии на севере Сирии в сложившейся ситуации все равно будет для Дамаска раздражающим фактором, поэтому можно сказать, что проблема не устранена, а принимает законсервированные, но не менее опасные формы. Да и отношения между Анкарой и Дамаском все равно далеки от идеальных, а такие выпады Асада как «Эрдоган – вор» амбициозный турецкий лидер, которого не зря прозвали «султаном», может и не простить.Но прямая польза от встречи Путина и Эрдогана все же есть, хотя и конфликтную ситуацию вокруг северных районов Сирии она не разрешила и разрешить не могла. Но зато, по крайней мере, пока сведен к минимуму риск начала крупномасштабных боевых действий. Не будет литься кровь людей, мирных людей, и это – самое главное.Российские войска фактически подменили собой американцев, которых Трамп выводит из Сирии, рассчитывая сэкономить деньги американских налогоплательщиков и переключиться на решение других, не менее значимых проблем. Когда Трамп заявил, что сирийской проблемой должны заниматься Турция, Россия, Европа, он фактически дал России карт-бланш на действия на севере Сирии.Присутствие российской военной полиции также станет сдерживающим фактором как для сирийских и турецких правительственных войск, так и для курдов. В принципе, Россия взяла на себя миротворческие функции на севере Сирии. Другое дело, насколько и у курдов, и у турок, и у сирийцев хватит «запаса прочности», чтобы сдерживаться и не вступать друг с другом в прямой боевой контакт. Но это уже покажет время. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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