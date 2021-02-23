Россия в шаге от "огромной геополитической победы". В успехе Москвы обвинили Байдена

Россия в шаге от "огромной геополитической победы", заметили противники "Северного потока - 2" из числа европейских политических элит. По их словам, реализация энергетического проекта даст РФ дополнительный инструмент давления на ЕС. В успехе Москвы обвинили Джо Байдена, которого сочли слишком нерешительным в данном вопросе.

Представители руководств ряда европейских стран озабочены неоднозначной, на их взгляд, позицией президента США Джо Байдена по "Северному потоку - 2".

По информации Axios, противники российского энергетического проекта рассчитывают на более жёсткие шаги новой американской администрации по данному вопросу.

Они высказывают опасения, что Белый дом пытается уйти от столкновения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая настаивает на развитии газового партнёрства с Россией.

Таким образом, представители европейских политических элит заподозрили Байдена в нерешительности и отсутствии у него достаточной воли для твёрдых шагов против "СП - 2".

Между тем реализация данного проекта будет для РФ "огромной геополитической победой", которая даст ей дополнительный инструмент давления на ЕС, убеждены противники "Северного потока - 2".