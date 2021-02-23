|
Россия в шаге от "огромной геополитической победы". В успехе Москвы обвинили Байдена
23 февраля 2021, 13:30 • 46 • Политика
Россия в шаге от "огромной геополитической победы", заметили противники "Северного потока - 2" из числа европейских политических элит. По их словам, реализация энергетического проекта даст РФ дополнительный инструмент давления на ЕС. В успехе Москвы обвинили Джо Байдена, которого сочли слишком нерешительным в данном вопросе.
Представители руководств ряда европейских стран озабочены неоднозначной, на их взгляд, позицией президента США Джо Байдена по "Северному потоку - 2".
По информации Axios, противники российского энергетического проекта рассчитывают на более жёсткие шаги новой американской администрации по данному вопросу.
Они высказывают опасения, что Белый дом пытается уйти от столкновения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая настаивает на развитии газового партнёрства с Россией.
Таким образом, представители европейских политических элит заподозрили Байдена в нерешительности и отсутствии у него достаточной воли для твёрдых шагов против "СП - 2".
Между тем реализация данного проекта будет для РФ "огромной геополитической победой", которая даст ей дополнительный инструмент давления на ЕС, убеждены противники "Северного потока - 2".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2021, 18:25
|
19 февраля 2021, 10:30
|
22 февраля 2021, 05:25
|
21 февраля 2021, 04:40
|
17 февраля 2021, 17:15
|
17 февраля 2021, 21:50
|
21 февраля 2021, 20:15