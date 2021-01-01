Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономис...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
Главная / Украина

Россия в ожидании смерти государства «Украина», — глава МИД

01 января 2021, 21:10  •  356 • Украина

Вместо того, чтобы войти в Новый год с позитивными мыслями и настроем, Украина продолжает нести в массы шизофренический бред об отношениях с Россией и об отношении России к ней.

На этот раз отличился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Россия в ожидании смерти государства «Украина».

Расшифровываю: Россия ждет, когда на Украине сменится власть или произойдет глобальный экономический кризис. Кулеба пообещал, что мы не дождемся.

Напрашивается справедливый вопрос: а ждем ли мы? Нет — отвечу я за многих, — не ждем. Никто не желает зла некогда братскому народу. Мы скорее желаем освобождения от бандитов во власти, мы желаем конца обстрела ДНР и ЛНР, мы желаем возродить партнерские отношения.

Но Украина этого более не хочет, она взяла бессмысленный курс на развитие в качестве страны западного мира, которая будет тесно связана с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Допустим, что так. Но что может предложить эта страна взамен для сотрудничества? К примеру, если какое-нибудь африканское государство попросит помощи, сможет ли Украина поставить туда технику или миротворцев? Или, например, нарастить поставки зерна в азиатские страны?

Поэтому голословны заявления Кулебы о том, что они ждут рок-н-ролл и динамичные драйвовые отношения с США, а «Незалежная» — стратегический партнер Америки.

«Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри».

Признаться, это звучит довольно бредово и популистично.

Так пожелаем же Украине и украинцам в Новом году, чтобы все их желания сбылись. Только мечтать надо очень аккуратно — отношения с США грозят тем, что их страна станет пожизненным вассалом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



356
Источник
Похожие новости
31 декабря 2020, 17:40
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
01 января 2021, 08:20
Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
01 января 2021, 17:30
"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали
31 декабря 2020, 18:35
Ярош угрожает Зеленскому и требует отказаться от Минска-2
31 декабря 2020, 18:35
Порошенко похвастался причастностью к операции с «вагнеровцами», и пообещал вывести на чистую воду «предателей» и Россию
31 декабря 2020, 18:35
СБУ просит денег на развитие сети доносчиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 января 2021, 03:45
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине нанес...
01 января 2021, 09:15
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
01 января 2021, 08:20
Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
01 января 2021, 17:30
"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали
01 января 2021, 14:45
Вассерман назвал главный неочевидный минус 2020 года. Он грозит испортить 2021-й и не...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2020, 21:25
"Удивлены...": Захарова растерялась от гнева Израиля на русского посла
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
26 декабря 2020, 06:35
"Мы поступили правильно": Крымчане обрадовались воссоединению с Россией после заявления Киева
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата
26 декабря 2020, 13:00
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
28 декабря 2020, 16:20
На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
26 декабря 2020, 17:30
Война миров: 40 лет назад в Москве произошло убийство на «Ждановской»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.