Россия в ожидании смерти государства «Украина», — глава МИД

Вместо того, чтобы войти в Новый год с позитивными мыслями и настроем, Украина продолжает нести в массы шизофренический бред об отношениях с Россией и об отношении России к ней.На этот раз отличился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Россия в ожидании смерти государства «Украина».Расшифровываю: Россия ждет, когда на Украине сменится власть или произойдет глобальный экономический кризис. Кулеба пообещал, что мы не дождемся.Напрашивается справедливый вопрос: а ждем ли мы? Нет — отвечу я за многих, — не ждем. Никто не желает зла некогда братскому народу. Мы скорее желаем освобождения от бандитов во власти, мы желаем конца обстрела ДНР и ЛНР, мы желаем возродить партнерские отношения.Но Украина этого более не хочет, она взяла бессмысленный курс на развитие в качестве страны западного мира, которая будет тесно связана с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Допустим, что так. Но что может предложить эта страна взамен для сотрудничества? К примеру, если какое-нибудь африканское государство попросит помощи, сможет ли Украина поставить туда технику или миротворцев? Или, например, нарастить поставки зерна в азиатские страны?Поэтому голословны заявления Кулебы о том, что они ждут рок-н-ролл и динамичные драйвовые отношения с США, а «Незалежная» — стратегический партнер Америки.«Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри».Признаться, это звучит довольно бредово и популистично.Так пожелаем же Украине и украинцам в Новом году, чтобы все их желания сбылись. Только мечтать надо очень аккуратно — отношения с США грозят тем, что их страна станет пожизненным вассалом.