Россия в ответ на санкции может ограничить поставки лекарств, табака и алкоголя из США

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", внесенный руководителями всех фракций Госдумы и ее спикером Вячеславом Володиным, предусматривает ограничительные меры в отношении товаров США. Об этом журналистам в пятницу заявил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Этот законопроект предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер по поручению президента РФ в отношении различных товаров и граждан США, а также тех стран, которые приняли ограничительные меры в отношении России", - сообщил он.

Кроме того проект может ограничить поставку лекарственных средств из этой страны, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

"Речь идет о лекарственных средствах. Речь идет о запрете на участие в процедуре приватизации государственного или муниципального имущества", - добавил Мельников.

Он также отметил, что документ предполагает запрет на ввоз технологического оборудования из США и прекращение сотрудничества в атомной отрасли, авиастроении.

"Речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества российских юридических лиц с США или организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроение, ракетнодвигательной отрасли", - сказал он.

Проектом закона об ответных мерах на недружественную политику Вашингтона в отношении Москвы предполагается поручить правительству разработать меры по замещению американских товаров и услуг, сообщил Мельников.

"Законом дается поручение правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ проработать механизм по замещению товаров и услуг американского происхождения", - сказал он.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о введении списка граждан США, которым будет запрещен въезд на территорию России, списки определит кабмин.

"Законопроект содержит ряд статей, касающихся политического характера. Будет введен список, запрещающий въезд на территорию России граждан США. И будет прекращена деятельность на территории РФ американцев, которые, может быть, даже являются специалистами высокого класса", - сказал Жириновский.

По его словам, "все списки будут определяться правительством". "То, что касается наших граждан, то на них не будут распространяться ограничения, если они что-то покупают для себя - лекарства или другой товар. Запрет идёт на товарные поставки", - добавил лидер ЛДПР.

Принятие закона об ответе РФ на санкции США послужит стимулом для развития отраслевого рынка РФ, считает лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.

"Принятие данного закона послужит стимулом для развития собственного отраслевого рынка, он не распространяется на ввоз каких-либо товаров для личного пользования граждан", - пояснил он.

Неверов особо подчеркнул, что "законопроект отвечает принятым решениям в отношении РФ". "Он позволит нам развивать наши рынки", - добавил лидер думских единороссов.