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Россия в ОБСЕ предостерегла от провокаций с кораблями: "Пойдут на дно"
05 июля 2021, 18:50 • 91 • Политика
Делегация России в ПА ОБСЕ добилась снятия с повестки антироссийской резолюции. Также было сделано предупреждение всем желающим повторить провокацию британского эсминца. "Пойдут на дно", - пригрозил Пётр Толстой.
На Парламентской ассамблее ОБСЕ делегация России смогла добиться снятия с повестки дня рассмотрения резолюции против нашей страны, которую подготовила Украина. Подробностями поделился глава делегации России и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
В ходе своего выступления на Парламентской ассамблее, которая проходила в онлайн-режиме, он заявил, что подготовленный украинцами документ состоит из лживых клише. А его обсуждение лишь потратит всеобщее время и никак не изменит того факта, что Крым - это Россия.
Также Пётр Толстой выступил с предупреждением в адрес тех, кто намеревается повторить провокацию британского эсминца у берегов Крыма. Вице-спикер Госдумы коротко объяснил, какая судьба будет ждать нарушителей морских границ России.
- пригрозил Пётр Толстой.
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