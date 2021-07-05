Россия в ОБСЕ предостерегла от провокаций с кораблями: "Пойдут на дно"

Делегация России в ПА ОБСЕ добилась снятия с повестки антироссийской резолюции. Также было сделано предупреждение всем желающим повторить провокацию британского эсминца. "Пойдут на дно", - пригрозил Пётр Толстой.

На Парламентской ассамблее ОБСЕ делегация России смогла добиться снятия с повестки дня рассмотрения резолюции против нашей страны, которую подготовила Украина. Подробностями поделился глава делегации России и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

В ходе своего выступления на Парламентской ассамблее, которая проходила в онлайн-режиме, он заявил, что подготовленный украинцами документ состоит из лживых клише. А его обсуждение лишь потратит всеобщее время и никак не изменит того факта, что Крым - это Россия.

Также Пётр Толстой выступил с предупреждением в адрес тех, кто намеревается повторить провокацию британского эсминца у берегов Крыма. Вице-спикер Госдумы коротко объяснил, какая судьба будет ждать нарушителей морских границ России.

Пойдут на дно,

- пригрозил Пётр Толстой.