Россия в геополитике: итоги 2017 года • 136 • Аналитика Идут последние дни 2017 года. Итоги уходящего года: какие они? Чем нам запомнился 2017 год? Почему почти все события мирового уровня так или иначе связываются с Россией? Почему в США до сих пор не могут успокоиться из-за «вмешательства русских» в предвыборную кампанию и почему даже Испания указывает на «руку Москвы» в Каталонии? Читайте об этом в материале «Россия в геополитике: итоги 2017 года».







Сирийская победа





11 декабря президент РФ Владимир Путин поручил вернуть из Сирии часть воинского контингента. Лидер России дал соответствующий приказ, находясь на авиабазе в Хмеймиме.



«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил глава государства.



В. Путин считает, что Вооружённые силы РФ и сирийская армия, действуя совместно, «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». По словам президента, военные России блестяще выполнили задачу, проявив мужество и героизм. «Родина ждёт вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — цитируют СМИ президента.



Ранее В. Путин объявил о победе и полном разгроме террористов: «Естественно, ещё могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов».



«Военное обозрение» поздравляет всех российских военных, которые с честью исполнили свой долг в Сирии!



Ядерный Ким



Тревожными событиями 2017 года стали ядерные испытания Северной Кореи. В сентябре власти КНДР устроили испытание водородной бомбы. Точных данных о её мощности нет: оценки экспертов расходятся в диапазоне от 50 до 120 килотонн в тротиловом эквиваленте.



МИД России осудил испытание водородной бомбы, заявив, что продолжение подобных действий может повлечь серьёзные последствия для Северной Кореи. «Выражаем глубокую озабоченность в связи с объявленным 3 сентября КНДР испытанием «термоядерного взрывного устройства для межконтинентальной баллистической ракеты», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».



Там, где вежливые русские говорят о «глубокой озабоченности», американцы предпочитают иную лексику.



Президент Трамп весьма несдержанно высказался в адрес северокорейского лидера. 19 сентября, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, мистер Трамп оскорбил Ким Чен Ына, заявив: «Человек-ракета решил угробить себя и свой народ». Далее он проявил присущую ему воинственность и сообщил, что у США хватит сил для уничтожения КНДР.



Спустя три дня товарищ Ким, подумав, обозвал Дональда «американским слабоумным стариком, выжившим из ума».



До сих пор Трамп не «уничтожил» КНДР. Зато американцы на своём побережье готовятся к эвакуации. Пока старый делец Трамп, волею судьбы попавший в Белый дом, сыплет пустыми сентенциями, молодой энергичный вождь делает ракеты и угрожает обратить в пепел Вашингтон и Сан-Франциско. Южная Калифорния боится «катастрофического» ядерного удара: официальные лица всерьёз подумывают об эвакуации.



Отмечая угрозы Северной Кореи, Объединённый региональный разведывательный центр в Лос-Анджелесе опубликовал бюллетень, в котором предупредил: ядерная атака на Южную Калифорнию станет «катастрофической». В бюллетене содержится призыв к должностным лицам о принятии мер против ядерной угрозы.



В докладе указывается, что межконтинентальная баллистическая ракета, произведённая КНДР, теоретически может достичь западного побережья Соединённых Штатов. «В пропагандистских роликах Северной Кореи показаны руины Сан-Франциско и Вашингтона», — отмечается в документе.



16-страничный бюллетень «Ответ на ядерную атаку» имеет гриф «Для служебного пользования». Его копии получили ведомства штата, а также соответствующие федеральные департаменты и агентства. «Калибр» на час



По данным мозгового треста «Рэнд», один ядерный взрыв в порту Лонг-Бич может нанести ущерб на сумму более 1 трлн. долл., не говоря уже о массовой гибели людей и разрушении зданий и инфраструктуры. Докладчики предупреждают о трудностях, с которыми столкнутся власти в борьбе с последствиями взрыва, в том числе паникой, проблемами с загрязнением среды, транспортом и др.



Под знаком Дональда Трампа



Политика Дональда Трампа в 2017 году стала дурным знаком почти для всего мира.



Всего за год мистер Трамп ухитрился испортить отношения со многими европейскими союзниками, в первую очередь с Германией. Вмешательство администрации Трампа в вопросы энергетической безопасности Европы не нравится многим странам ЕС, и в первую очередь Германии и Австрии. И только Польша, закупающая газ у США, Америкой полностью довольна.



Признав Иерусалим столицей Израиля, мистер Трамп обратил на себя гнев всего арабского мира. Возразили Трампу и американские союзники: Великобритания, Франция и др. страны.



Из-за забора на границе против Трампа настроена Мексика, поскольку президент США считает, что частично финансировать стройку должны мексиканцы. Мексиканские же дипломаты заявили, что верят в мосты, а не в стены между странами.



Испортил Трамп и отношения с Ираном, объявив эту страну спонсором терроризма. Все былые достижения Обамы оказались под вопросом. Иные эксперты полагают, что в таких условиях Тегеран возобновит свою ядерную программу.



О взаимной неприязни Дональда Трампа и Ким Чен Ына было сказано в предыдущем эпизоде.



И даже на родине дела у Трампа идут неважно: сомнительная его политика расколола американское общество пополам.



Правление Трампа уже отметилось мрачными событиями в США: 31 октября на Манхэттене террорист Сафулло Саипо, находясь за рулём грузовика, въехал в толпу. 9 погибших, более десятка раненых. Саипо объявил себя лицом, действующим от имени «ИГ» (запрещено в России). Разрушение Европы состоится в 2018 году?



Ранее в октябре произошла трагедия в Лас-Вегасе: 59 убитых и более пятисот раненых. Стивен Пэддок расстрелял из окна отеля публику, собравшуюся на фестиваль кантри-музыки, а затем покончил с собой. Расстрел оказался самым массовым убийством за всю историю Соединённых Штатов.



Что касается России, то Трамп и его команда окончательно испортили с нею отношения, доведя политику санкций и холодную войну до гонки вооружений и закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Этот закон Трамп подписал в августе 2017 г. А в январе 2018 года в соответствии с этим законом будет готов список «плохих парней» из России, которых может наказать Вашингтон.



Ахтунг: русские в Каталонии!



В ноябре 2017 года выяснилось, что стремление Каталонии к независимости от Испании организовали… русские. На сей раз предприимчивые московские хакеры объединились с венесуэльскими!



Официальный Мадрид констатировал: «вмешательство» в Каталонии устроено «хакерами» из России и Венесуэлы.



По мнению правительства Испании, версия о вмешательстве хакеров, «прописанных» в России и Венесуэле, является «убедительной». Именно хакеры и стали причиной «институционального кризиса в Каталонии». Каких-либо конкретных аргументов, указывающих на следы хакеров, ведущих откуда-нибудь из пригородов Москвы, в заявлении, однако, не содержится.



Тем не менее, по словам официального представителя правительства Иньиго Мендеса де Виго и министра обороны Марии Долорес де Коспедаль, тема является серьёзной. «Это серьёзная тема, — отметил Мендес де Виго, — поскольку демократия должна противостоять вызовам, брошенным при помощи новых технологий». Подобные технологии, добавил представитель правительства, «не ведают границ», а посему «проблема должна решаться на уровне Евросоюза».



Что касается мнения министра обороны Испании, то эта храбрая женщина заявила: «Правительство убедилось: многие сообщения и вмешательства, устроенные через социальные сети, поступают с территории России». Мария Долорес де Коспедаль даже повторила это дважды: «Я использовала ясную формулировку. С территории России!» Напутствие президенту России-2018



Странно, что эта дама не топнула ногой!



По всему земному шару



Западное обострение на тему «русского следа» не проходило весь год: оно фиксировалось зимой, весной, летом и осенью.



У немцев вялотекущая хакеробоязнь отмечалась летом и осенью 2017 года: в Берлине верили в стремление Кремля «вмешаться» в осенние выборы и провести кампанию «по дезинформации», применив «кибератаки». Однако ни аргументов, ни доказательств впоследствии у Берлина не нашлось.



В ноябре Тереза Мэй в Великобритании заявила, что парламентский комитет по разведке и безопасности изучит предполагаемое вмешательство русских в референдум по выходу Соединённого Королевства из ЕС. Также она сообщала, что Москва «пытается превратить информацию в оружие», дав отмашку государственным СМИ: им якобы приказано запускать «фейковые истории» и подправленные «Фотошопом» снимки с целью посеять на Западе раздор.



В мае 2017 года грянул скандал с заявлением премьер-министра Мальты Джозефа Муската, попытавшегося прикрыть обвинения в коррупции «русским следом» и сославшегося на данные ЦРУ и MI6. Правда, на родине господина Муската отчего-то назвали глупым.



Особенно острым весеннее обострение было в Нидерландах: там на фоне боязни «русских хакеров» на парламентских выборах отказались от компьютерной обработки голосов.



И даже спокойный и улыбчивый француз мсье Макрон весной в ходе президентской гонки пожаловался на некие «атаки» на свой предвыборный штаб.



Популярный Макрон и непопулярная Ле Пен



Многие аналитики предсказывали упомянутому выше Макрону, чья победа на выборах тоже стала одним из важных событий 2017 года, падение рейтинга. Однако к концу года вышло наоборот: рейтинг доверия к Макрону во Франции быстро вырос.



Рейтинг Макрона за ноябрь и декабрь 2017 г. вырос на десять процентных пунктов: сегодня более половины французов (52%) одобряют политику своего молодого лидера. В октябре только 42% одобряли его политику. Кроме того, в конце декабря Эммануэль Макрон попал на 34-е место в рейтинге самых популярных людей Франции по версии «Le Figaro». Взлёт Макрона не идёт ни в какое сравнение с резким проседанием рейтингов у его предшественников: Олланда и Саркози. Россия и Пакистан: в чём причины улучшения отношений?



Макрону удалось по-настоящему консолидировать правительство, что и отражается в общественном мнении. Кстати, у французского премьер-министра Э. Филиппа рейтинг ещё выше: 57%.



Напомним, в мае лидер движения «Вперёд!» мсье Макрон победил во втором туре президентских выборов, значительно опередив лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За молодого политика проголосовало 66% избирателей.



«Евровидение»: штраф за политику



В этом году Россию не пустили на майское «Евровидение», устроенное на сей раз в Киеве.



Международный конкурс прошёл без России. Причина тому — чисто политическая. Киев запретила въехать на украинскую территорию Юлии Самойловой, поскольку Самойлова гастролировала в 2015 году в Крыму.



За политику на конкурсе песни на Украину наложили штраф. Штраф был выписан Европейским вещательным союзом (EBU). Национальную общественную телерадиокомпанию Украины оштрафовали именно за запрет Юлии Самойловой участвовать в «Евровидении».



Олимпиада без России



Самым скандальным международным событием года следует признать недопущение российской сборной на олимпиаду в Южной Корее.



Комиссия Международного Олимпийского комитета (МОК) решила не допускать российских спортсменов на Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Решением исполкома МОК сборная России отстранена от участия в играх, однако «чистым» российским спортсменам (не замешанным в скандалах с допингом) дозволено участие в качестве «нейтральных» атлетов, то есть без национальной символики и не под флагом Российской Федерации. Михаил Хазин: Правительство вступило в предвыборную кампанию на стороне противников Путина



Многие эксперты считают решение МОК политическим. Мнения же спортсменов и широкой публики разделились: одни находят желание российских спортсменов поехать на игры в нейтральном статусе чуть ли не предательством Родины, другие считают, что ехать на олимпиаду и побеждать, доказывая тем самым силу и престиж России, и можно, и нужно; бойкот же игр ничего не даст России ни в спортивном, ни в политическом плане.



* * *



Одним из главных итогов уходящего года стало снижение роли США на международной арене. В первую очередь это проявилось в Сирии, где победу над терроризмом одержали русские и сирийцы. Кроме того, неприятие непредсказуемой и агрессивной политики Трампа растёт по всему миру.



Западные журналисты всё чаще отмечают позитивную роль России, а также высмеивают и критикуют потуги платных наймитов-пропагандистов, сочиняющих сказки о «злой России», «бабе-яге» в Кремле-на-курьих-ножках и «троллях» на подводных лодках.



Тот западный читатель, кому нужны не сказки, а факты, умеет отфильтровать чистые тексты в СМИ от грязных, умеет сопоставлять и сравнивать. Правда всегда найдёт себе дорогу.



С наступающим, дорогие читатели! 11 декабря президент РФ Владимир Путин поручил вернуть из Сирии часть воинского контингента. Лидер России дал соответствующий приказ, находясь на авиабазе в Хмеймиме.«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил глава государства.В. Путин считает, что Вооружённые силы РФ и сирийская армия, действуя совместно, «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». По словам президента, военные России блестяще выполнили задачу, проявив мужество и героизм. «Родина ждёт вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — цитируют СМИ президента.Ранее В. Путин объявил о победе и полном разгроме террористов: «Естественно, ещё могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов».Тревожными событиями 2017 года стали ядерные испытания Северной Кореи. В сентябре власти КНДР устроили испытание водородной бомбы. Точных данных о её мощности нет: оценки экспертов расходятся в диапазоне от 50 до 120 килотонн в тротиловом эквиваленте.МИД России осудил испытание водородной бомбы, заявив, что продолжение подобных действий может повлечь серьёзные последствия для Северной Кореи. «Выражаем глубокую озабоченность в связи с объявленным 3 сентября КНДР испытанием «термоядерного взрывного устройства для межконтинентальной баллистической ракеты», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».Там, где вежливые русские говорят о «глубокой озабоченности», американцы предпочитают иную лексику.Президент Трамп весьма несдержанно высказался в адрес северокорейского лидера. 19 сентября, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, мистер Трамп оскорбил Ким Чен Ына, заявив: «Человек-ракета решил угробить себя и свой народ». Далее он проявил присущую ему воинственность и сообщил, что у США хватит сил для уничтожения КНДР.Спустя три дня товарищ Ким, подумав, обозвал Дональда «американским слабоумным стариком, выжившим из ума».До сих пор Трамп не «уничтожил» КНДР. Зато американцы на своём побережье готовятся к эвакуации. Пока старый делец Трамп, волею судьбы попавший в Белый дом, сыплет пустыми сентенциями, молодой энергичный вождь делает ракеты и угрожает обратить в пепел Вашингтон и Сан-Франциско. Южная Калифорния боится «катастрофического» ядерного удара: официальные лица всерьёз подумывают об эвакуации.Отмечая угрозы Северной Кореи, Объединённый региональный разведывательный центр в Лос-Анджелесе опубликовал бюллетень, в котором предупредил: ядерная атака на Южную Калифорнию станет «катастрофической». В бюллетене содержится призыв к должностным лицам о принятии мер против ядерной угрозы.В докладе указывается, что межконтинентальная баллистическая ракета, произведённая КНДР, теоретически может достичь западного побережья Соединённых Штатов. «В пропагандистских роликах Северной Кореи показаны руины Сан-Франциско и Вашингтона», — отмечается в документе.16-страничный бюллетень «Ответ на ядерную атаку» имеет гриф «Для служебного пользования». Его копии получили ведомства штата, а также соответствующие федеральные департаменты и агентства.По данным мозгового треста «Рэнд», один ядерный взрыв в порту Лонг-Бич может нанести ущерб на сумму более 1 трлн. долл., не говоря уже о массовой гибели людей и разрушении зданий и инфраструктуры. Докладчики предупреждают о трудностях, с которыми столкнутся власти в борьбе с последствиями взрыва, в том числе паникой, проблемами с загрязнением среды, транспортом и др.Политика Дональда Трампа в 2017 году стала дурным знаком почти для всего мира.Всего за год мистер Трамп ухитрился испортить отношения со многими европейскими союзниками, в первую очередь с Германией. Вмешательство администрации Трампа в вопросы энергетической безопасности Европы не нравится многим странам ЕС, и в первую очередь Германии и Австрии. И только Польша, закупающая газ у США, Америкой полностью довольна.Признав Иерусалим столицей Израиля, мистер Трамп обратил на себя гнев всего арабского мира. Возразили Трампу и американские союзники: Великобритания, Франция и др. страны.Из-за забора на границе против Трампа настроена Мексика, поскольку президент США считает, что частично финансировать стройку должны мексиканцы. Мексиканские же дипломаты заявили, что верят в мосты, а не в стены между странами.Испортил Трамп и отношения с Ираном, объявив эту страну спонсором терроризма. Все былые достижения Обамы оказались под вопросом. Иные эксперты полагают, что в таких условиях Тегеран возобновит свою ядерную программу.О взаимной неприязни Дональда Трампа и Ким Чен Ына было сказано в предыдущем эпизоде.И даже на родине дела у Трампа идут неважно: сомнительная его политика расколола американское общество пополам.Правление Трампа уже отметилось мрачными событиями в США: 31 октября на Манхэттене террорист Сафулло Саипо, находясь за рулём грузовика, въехал в толпу. 9 погибших, более десятка раненых. Саипо объявил себя лицом, действующим от имени «ИГ» (запрещено в России).Ранее в октябре произошла трагедия в Лас-Вегасе: 59 убитых и более пятисот раненых. Стивен Пэддок расстрелял из окна отеля публику, собравшуюся на фестиваль кантри-музыки, а затем покончил с собой. Расстрел оказался самым массовым убийством за всю историю Соединённых Штатов.Что касается России, то Трамп и его команда окончательно испортили с нею отношения, доведя политику санкций и холодную войну до гонки вооружений и закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Этот закон Трамп подписал в августе 2017 г. А в январе 2018 года в соответствии с этим законом будет готов список «плохих парней» из России, которых может наказать Вашингтон.В ноябре 2017 года выяснилось, что стремление Каталонии к независимости от Испании организовали… русские. На сей раз предприимчивые московские хакеры объединились с венесуэльскими!Официальный Мадрид констатировал: «вмешательство» в Каталонии устроено «хакерами» из России и Венесуэлы.По мнению правительства Испании, версия о вмешательстве хакеров, «прописанных» в России и Венесуэле, является «убедительной». Именно хакеры и стали причиной «институционального кризиса в Каталонии». Каких-либо конкретных аргументов, указывающих на следы хакеров, ведущих откуда-нибудь из пригородов Москвы, в заявлении, однако, не содержится.Тем не менее, по словам официального представителя правительства Иньиго Мендеса де Виго и министра обороны Марии Долорес де Коспедаль, тема является серьёзной. «Это серьёзная тема, — отметил Мендес де Виго, — поскольку демократия должна противостоять вызовам, брошенным при помощи новых технологий». Подобные технологии, добавил представитель правительства, «не ведают границ», а посему «проблема должна решаться на уровне Евросоюза».Что касается мнения министра обороны Испании, то эта храбрая женщина заявила: «Правительство убедилось: многие сообщения и вмешательства, устроенные через социальные сети, поступают с территории России». Мария Долорес де Коспедаль даже повторила это дважды: «Я использовала ясную формулировку. С территории России!»Странно, что эта дама не топнула ногой!Западное обострение на тему «русского следа» не проходило весь год: оно фиксировалось зимой, весной, летом и осенью.У немцев вялотекущая хакеробоязнь отмечалась летом и осенью 2017 года: в Берлине верили в стремление Кремля «вмешаться» в осенние выборы и провести кампанию «по дезинформации», применив «кибератаки». Однако ни аргументов, ни доказательств впоследствии у Берлина не нашлось.В ноябре Тереза Мэй в Великобритании заявила, что парламентский комитет по разведке и безопасности изучит предполагаемое вмешательство русских в референдум по выходу Соединённого Королевства из ЕС. Также она сообщала, что Москва «пытается превратить информацию в оружие», дав отмашку государственным СМИ: им якобы приказано запускать «фейковые истории» и подправленные «Фотошопом» снимки с целью посеять на Западе раздор.В мае 2017 года грянул скандал с заявлением премьер-министра Мальты Джозефа Муската, попытавшегося прикрыть обвинения в коррупции «русским следом» и сославшегося на данные ЦРУ и MI6. Правда, на родине господина Муската отчего-то назвали глупым.Особенно острым весеннее обострение было в Нидерландах: там на фоне боязни «русских хакеров» на парламентских выборах отказались от компьютерной обработки голосов.И даже спокойный и улыбчивый француз мсье Макрон весной в ходе президентской гонки пожаловался на некие «атаки» на свой предвыборный штаб.Многие аналитики предсказывали упомянутому выше Макрону, чья победа на выборах тоже стала одним из важных событий 2017 года, падение рейтинга. Однако к концу года вышло наоборот: рейтинг доверия к Макрону во Франции быстро вырос.Рейтинг Макрона за ноябрь и декабрь 2017 г. вырос на десять процентных пунктов: сегодня более половины французов (52%) одобряют политику своего молодого лидера. В октябре только 42% одобряли его политику. Кроме того, в конце декабря Эммануэль Макрон попал на 34-е место в рейтинге самых популярных людей Франции по версии «Le Figaro». Взлёт Макрона не идёт ни в какое сравнение с резким проседанием рейтингов у его предшественников: Олланда и Саркози.Макрону удалось по-настоящему консолидировать правительство, что и отражается в общественном мнении. Кстати, у французского премьер-министра Э. Филиппа рейтинг ещё выше: 57%.Напомним, в мае лидер движения «Вперёд!» мсье Макрон победил во втором туре президентских выборов, значительно опередив лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За молодого политика проголосовало 66% избирателей.В этом году Россию не пустили на майское «Евровидение», устроенное на сей раз в Киеве.Международный конкурс прошёл без России. Причина тому — чисто политическая. Киев запретила въехать на украинскую территорию Юлии Самойловой, поскольку Самойлова гастролировала в 2015 году в Крыму.За политику на конкурсе песни на Украину наложили штраф. Штраф был выписан Европейским вещательным союзом (EBU). Национальную общественную телерадиокомпанию Украины оштрафовали именно за запрет Юлии Самойловой участвовать в «Евровидении».Самым скандальным международным событием года следует признать недопущение российской сборной на олимпиаду в Южной Корее.Комиссия Международного Олимпийского комитета (МОК) решила не допускать российских спортсменов на Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Решением исполкома МОК сборная России отстранена от участия в играх, однако «чистым» российским спортсменам (не замешанным в скандалах с допингом) дозволено участие в качестве «нейтральных» атлетов, то есть без национальной символики и не под флагом Российской Федерации.Многие эксперты считают решение МОК политическим. Мнения же спортсменов и широкой публики разделились: одни находят желание российских спортсменов поехать на игры в нейтральном статусе чуть ли не предательством Родины, другие считают, что ехать на олимпиаду и побеждать, доказывая тем самым силу и престиж России, и можно, и нужно; бойкот же игр ничего не даст России ни в спортивном, ни в политическом плане.Одним из главных итогов уходящего года стало снижение роли США на международной арене. В первую очередь это проявилось в Сирии, где победу над терроризмом одержали русские и сирийцы. Кроме того, неприятие непредсказуемой и агрессивной политики Трампа растёт по всему миру.Западные журналисты всё чаще отмечают позитивную роль России, а также высмеивают и критикуют потуги платных наймитов-пропагандистов, сочиняющих сказки о «злой России», «бабе-яге» в Кремле-на-курьих-ножках и «троллях» на подводных лодках.Тот западный читатель, кому нужны не сказки, а факты, умеет отфильтровать чистые тексты в СМИ от грязных, умеет сопоставлять и сравнивать. Правда всегда найдёт себе дорогу.С наступающим, дорогие читатели! Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 136 Источник Похожие новости США помогут Украине любимыми снайперскими винтовками мексиканских наркоторговцев - M107A1 «Баррет» Россия и Пакистан: в чём причины улучшения отношений? Разрушение Европы состоится в 2018 году?

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