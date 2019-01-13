Россия в десятке самых умных стран мира благодаря школьному образованию

Россия названа в десятке умных стран мира в первую очередь благодаря школьному образованию. По крайней мере, самые высокие показатели у нас именно по этому пункту. А вот с IQ повезло меньше, как и с нобелевскими лауреатами.

Россия названа в десятке стран мира с умнейшим населением по версии портала Vouchercloud. В общей сложности в рейтинге представлены 25 государств мира. Аналитики, составляя свой список умнейших, учитывали три фактора. Это количество нобелевских лауреатов, средний уровень IQ у жителей государства, а также средние результаты успеваемости детей в школах. Предполагается, что именно эти три фактора дают сносное представление об интеллектуальном прошлом страны, а также настоящем и будущем. Так заверяют организаторы исследования.

Россия в рейтинге занимает шестое место. Кстати, по числу нобелевских лауреатов наша страна на восьмом месте. В то же время школьное образование выглядит лучше - добрались до шестого места. Подкачал общий уровень IQ - 32-е место, что в целом логично. Ведь российская система образования никогда не была рассчитана на такой формат тестов - прямо скажем, не самый однозначный.

В первой тройке эксперты назвали Японию, Швейцарию и Китай. Замыкают "пятерку умных" США и Нидерланды. Япония, как отмечено, отличилась лидерскими позициями по всем указанным выше факторам ума населения.

Китай занял третье место преимущественно благодаря высокому уровню интеллекта жителей (второе место), тогда как США стать четвертыми помогло число нобелевских лауреатов (первое место).

Vouchercloud обращает особое внимание на показатели восточноазиатских стран. Так, например, Южная Корея, Тайвань и Сингапур лидируют по числу высокоинтеллектуальных жителей и образованной молодежи, а общий рейтинг они не возглавили только из-за низких показателей по числу нобелевских лауреатов. Например, по двум критериям Сингапур занимает первое место, но по числу лауреатов — лишь 73-е. Но в будущем именно эти страны мира будут занимать лидерские позиции, благодаря высокому потенциалу.