Россия в Африке: Интересы и противоречия

В начале следующей недели в Москву прибывает с визитом президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Он встретится с Владимиром Путиным. Приезд зимбабвийского лидера в нашу столицу — ещё один шаг на пути большого возвращения России в Африку

Автор:

Полонский Андрей

В семидесятых годах прошлого века в африканских странах работало больше 40 000 наших советников. Советское влияние ощущалось во всём: от науки и образования до грандиозных экономических проектов и военного присутствия.

После хаоса 1990-х годов всю эту работу надо было начинать заново. Но уже сейчас можно говорить, что Россия осознала свои интересы на континенте и готова их отстаивать на новом этапе.

Основные конкуренты

В XXI веке место Советского Союза в Африке почти безоговорочно занял Китай. Китайцы уже давно обогнали США по инвестициям в африканскую экономику (вложили 120 млрд долларов и обещают ещё около 60 млрд). Однако китайское присутствие связано не только с финансовыми и инфраструктурными проектами, а также взаимовыгодной торговлей, но и с важнейшими идеологическими и имиджевыми предпочтениями.

Как и 50 лет тому назад, большая часть африканских стран южнее Сахары и сейчас балансируют между сохранением связей со старыми колониальными державами и желанием максимально дистанцироваться от них. Когда-то Советский Союз очень успешно играл на этом поле. Теперь его место заняли китайцы.