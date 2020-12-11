Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют

Украинских «патрiотiв» зацепила «зрада» с производством ёлочных игрушек с логотипом Армии России на заводе под Киевом. Они озаботились «гибридным захватом» Россией Украины и обсудили вопрос торговли с «оккупантом».Возмущение фактом того, что в украинских магазинах полно товаров российского производства, высказал в эфире одного из телеканалов глава киевской ячейки неонацистской партии «Свобода» Андрей Ильенко.Ильенко негодующе рассказал о том, как он обнаружил на полках супермаркетов Киева множество российской продукции, и заявил, что с этим пора что-то решать.«Мы говорим о топливе для АЭС, газе… Но если мы сегодня заходим в супермаркет в Киеве, и я вижу там воду, которая произведена в Московской области, — у меня вопрос: мы в Украине воды своей не имеем, что нам надо везти воду из Московской области?! И таких примеров много, начиная от товаров первой необходимости, зубной пасты и так далее.Зайдите в любой магазин и посмотрите, сколько там товаров из России. Можно было это ограничить? Я считаю, что давным-давно можно было ограничить! Почему мы продолжаем давать агрессору возможность зарабатывать деньги на нашем рынке?!» — говорил Ильенко.Впрочем, речь о российском бензине, которым заправляют украинские автомобили, не заводили. А реверсные поставки российского газа из Европы депутатов вполне устраивают, поскольку они в состоянии, в отличие от большей части населения, оплачивать огромные суммы в платёжках.