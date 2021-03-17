«Россия уже психует»: ВМС Украины усилили противокорабельными ракетами «Нептун»

Военно-морские силы Украины усилили уникальным вооружением — противокорабельными ракетами комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», противодействия которым на сегодняшний день не существует.Об этом в комментарии изданию «Главред» рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.«Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет. Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединенные Штаты. Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров», — заявил Жданов.По его мнению, оснащение ВМС Украины данными крылатыми ракетами, создаст для РФ большие проблемы.«Россия уже психует. Если эти комплексы будут размещены вдоль всего нашего побережья, вероятность того, что она откажется от морской военной операции, повысится до 90%: она просто физически не сможет подойти к нашему берегу и провести морскую десантную или наступательную операцию. В том числе и мариупольское направление со стороны моря теперь будет более защищено, а на суше у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять угрозе со стороны оккупированного российскими войсками Новоазовска», — пояснил Жданов.По его словам, если данные комплексы будут размещены вдоль побережья Черного и Азовского морей, то Киев якобы сможет полностью контролировать надводное морское пространство почти на 300 километров.В комментарии российским СМИ профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев подчеркнул, что крылатая ракета «Нептуна» — дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам.Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков уточнил, что «Нептун» — версия советских Х-35. По его словам, Россия располагает оружием, дальность которого в 2 - 2,5 раза превосходит украинские ракеты. Отметив, что «Нептун» все-таки следует расценивать как потенциальную опасность, Сивков подчеркнул, что Россия готова ей противостоять.Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Украины, 15 марта опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами «Нептун» были переданы Военно-морским силам Вооруженных сил Украины. Комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Минобороны Украины и киевским конструкторским бюро «Луч».Крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.