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«Россия уже не будет легкой добычей»: В Швеции восхитились независимостью РФ в сельском хозяйстве

29 ноября 2018, 09:24  •  265 • Политика
Шведский журнал Lantbrukets Affärstidnin восхитился независимостью России в сфере сельского хозяйства, отметив, что значительный рост произошел после введения санкций против РФ. По мнению авторов издания, когда рестрикции снимут, «Россия уже не будет легкой добычей, как после падения СССР».
Издание отмечает, что за минувшие 20 лет Россия уверенно перешла от стадии зависимой от импорта страны к самостоятельности на мировом рынке. Более того, именно наша страна называется авторами журнала одним из ключевых игроков продуктового экспорта.
Особо впечатлило издание развитие сельского хозяйства в нашей стране, которое авторы статьи напрямую связывают с введением антироссийских санкций.
«Частично перекрытые границы, вне всякого сомнения, дали России возможность построить собственное крепкое сельское хозяйство, - отмечает Lantbrukets Affärstidnin. - Если санкции снимут, Россия, скорее всего, уже не будет столь легкой добычей, как после падения СССР».

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