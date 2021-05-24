Россия увидела двойные стандарты Запада из-за посадки Ryanair в Минске

В России увидели двойные стандарты, которые демонстрирует Запад, а именно ЕС, НАТО и ОБСЕ. На сайте Министерства иностранных дел появился комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Захарова отметила, что в ведомстве внимательно наблюдают за развитием событий вокруг экстренной посадки лайнера Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Белорусская сторона уже заявила, что самолёт, направлявшийся из Афин в Вильнюс, приземлился из-за угрозы террористического акта.

"Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам", - считают в МИД России.

Среди пассажиров был один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы, так как мужчина входит в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии, - подчеркнула Мария Захарова.

Она отметила, что реакция Запада и международных организаций на эти события была скоординированной, что вызвало удивление в МИД России. Евросоюз, ОБСЕ и НАТО в числе прочих потребовали отпустить Протасевича и призвали к введению жёстких санкций против Белоруссии.

"Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому", - отметила представитель ведомства.

В комментарии перечислены некоторые примеры иной реакции Запада на аналогичные ситуации. В 2013 году в Вене принудительно посадили самолёт президента Боливии, летевший из Москвы. Это случилось по требованию американских спецслужб, которые тогда охотились за бывшим агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом. В 2004 году Соединённые Штаты заставили сесть в аэропорту Палм-Бич личный самолёт первого заместителя министра финансов России Андрея Вавилова.

В 2012 году Турция подняла в воздух истребители, чтобы захватить и заставить приземлиться самолёт Москва - Дамаск. Тогда воздушное судно было подвергнуто обыску, а его груз изъят.

Белорусские самолёты тоже неоднократно оказывались в подобной ситуации. В 2019 году украинские спецслужбы намеревались осуществить захват "вагнеровцев" путём срочной посадки в Киеве лайнера Минск - Стамбул. Тогда спецоперация СБУ провалилась, напомнила Мария Захарова.