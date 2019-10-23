Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сирия потеряна": В США призвали "спасти" Ливан от России в ...
Медведев встретился с Медведчуком
Заявление Кремля. Главное: США бросили курдов под каток турецкой армии
"Эту горькую пилюлю придётся проглотить": Рожин о том, за чей счёт &qu...
Главная / Политика

Россия увеличит экспорт в страны Африки, списав им более $20 млрд долгов - Путин

23 октября 2019, 20:39  •  13 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что видит возможности для удвоения товарооборота между Россией и странами Африки на четыре-пять лет. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка".
"Пoлагаю, нaм впoлне пo силaм в ближайшие чeтыре-пять лeт еще рaз удвоить объем тoварооборота - этo как минимум", - пообещал президент России. Таким образом глава Кремля ответил на вопрос о перспективах увеличения объема взаимной торговли с Африканским континентом.
По словам Путина, сейчас Россия экспортирует на рынки третьих стран больше сельскохозяйственной продукции, чем оружия. Доля оружия составляет в экспорте РФ около $15 млрд, в то время как сельхозпродукции - $25 млрд, сообщил президент.
На этом фоне общая сумма долгов, списанных Россией странам Африки, превысила уже $20 млрд, отметил Путин. По словам президента, Москва намерена и впредь оказывать содействие развитию Африканского континента на системной основе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
23 октября 2019, 10:54
Настоящий кибертерроризм: В Facebook уже обвинили Россию во "вмешательстве" в выборы-2020
22 октября 2019, 21:54
Русских "Медведей" - Ту-95МС проводили истребители Японии и Южной Кореи - Минобороны
23 октября 2019, 17:24
Проиграли Сирию и кинулись в Ирак? Источники раскрыли цели закрытого визита министра обороны США
23 октября 2019, 07:39
Победа и поражение: Парламент Британии принял законопроект о Brexit и тут же его провалил
23 октября 2019, 01:09
Глава Межпарламентской Ассамблеи Православия получил грамоту президента России
23 октября 2019, 17:24
Заявление Кремля. Главное: США бросили курдов под каток турецкой армии
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2019, 04:24
Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный автор дел...
23 октября 2019, 07:39
"Это говорил человек, который хотел в президенты": Навальный с особым циниз...
23 октября 2019, 07:39
Блогер расшифровал тайное послание, которое музыкальная пластинка хранила 35 лет
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 ча...
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2019, 11:24
"Трубы взрываются, сваи разрушаются": Русский Север тает, чем это нам грозит
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
19 октября 2019, 15:39
Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком
18 октября 2019, 17:09
"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми
19 октября 2019, 06:12
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на 11 млрд долларов
21 октября 2019, 16:39
«Мы не боимся»: в Сирии турки угодили в котел
18 октября 2019, 23:24
По американским лекалам: почему на Украине отказываются от советских воинских званий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.