Россия увеличит экспорт в страны Африки, списав им более $20 млрд долгов - Путин

"Пoлагаю, нaм впoлне пo силaм в ближайшие чeтыре-пять лeт еще рaз удвоить объем тoварооборота - этo как минимум", - пообещал президент России. Таким образом глава Кремля ответил на вопрос о перспективах увеличения объема взаимной торговли с Африканским континентом.

По словам Путина, сейчас Россия экспортирует на рынки третьих стран больше сельскохозяйственной продукции, чем оружия. Доля оружия составляет в экспорте РФ около $15 млрд, в то время как сельхозпродукции - $25 млрд, сообщил президент.

На этом фоне общая сумма долгов, списанных Россией странам Африки, превысила уже $20 млрд, отметил Путин. По словам президента, Москва намерена и впредь оказывать содействие развитию Африканского континента на системной основе.