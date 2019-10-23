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Россия увеличит экспорт в страны Африки, списав им более $20 млрд долгов - Путин
23 октября 2019, 20:39 • 13 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что видит возможности для удвоения товарооборота между Россией и странами Африки на четыре-пять лет. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка".
"Пoлагаю, нaм впoлне пo силaм в ближайшие чeтыре-пять лeт еще рaз удвоить объем тoварооборота - этo как минимум", - пообещал президент России. Таким образом глава Кремля ответил на вопрос о перспективах увеличения объема взаимной торговли с Африканским континентом.
По словам Путина, сейчас Россия экспортирует на рынки третьих стран больше сельскохозяйственной продукции, чем оружия. Доля оружия составляет в экспорте РФ около $15 млрд, в то время как сельхозпродукции - $25 млрд, сообщил президент.
На этом фоне общая сумма долгов, списанных Россией странам Африки, превысила уже $20 млрд, отметил Путин. По словам президента, Москва намерена и впредь оказывать содействие развитию Африканского континента на системной основе.
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