«Россия уважает нас»: Трамп приписал себе новый повод для гордости США

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Америку вновь стали уважать. В том числе Россия и Китай. И в этом видит исключительно свою заслугу.

Новый повод для гордости озвучил для американцев президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Россия уважает Соединенные Штаты, да и вообще Америку стали «уважать снова». По мнению главы Белого дома, в этом целиком и полностью его заслуга.

«Нас снова стали уважать. Вы даже не думали, что когда-нибудь услышите об этом. Они уважают нас, - объявил во время своего выступления в штате Миссури Трамп, перечислив страны, которые, по его словам, изменили свое мнение в отношении США. - Китай уважает, Россия уважает нас. Все они уважают США».

Уважения других стран, как считает президент США, Америка заслужила за то, что она сделала. Конкретно - что сделал сам Трамп для экономики своей страны. И именно с этим, как утверждает американский лидер, его поздравляют коллеги из других государств.

«Поздравляем с тем, что вы сделали для этой страны. То, что вы сделали с ее экономикой, невероятно», - цитирует Трамп слова других лидеров.

При этом глава Белого дома признался, что некоторые из них ему нравятся, кого-то он терпеть не может. Но при этом якобы каждый нахваливает Трампа за то, что тот совершил.