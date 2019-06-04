Россия уступит Судан? Российская военная база на Красном море под вопросом

Автор:

Гасанов Камран

Уход президента Омара аль-Башира в отставку не успокоил суданское общество. В стране, контроль над которой взяли военные, продолжаются массовые демонстрации. На улицы Хартума вышли тысячи людей. Они участвуют в сидячей забастовке, перекрывают проезжую часть и заблокировали один из мостов через Нил. Полиция ответила жёстко, применив шумовые гранаты и слезоточивый газ, а затем – открыв огонь на поражение. В результате столкновений с полицией в столице уже погибли 30 человек и свыше 70 получили ранения.

Чего хочет оппозиция?

Протестующие требуют демократических реформ. Они возмущены тем, что после свержения аль-Башира страной управляет Переходный военный совет (ПВС) во главе с генерал-лейтенантом Абделем Фаттахом аль-Бурханом. Они требуют сформировать новый управляющий орган, власть в котором принадлежит не военным, а гражданским лицам.

Власть в Судане сменилась 11 апреля. Утром того дня военные окружили президентский дворец и взяли под управление государственное радио и ТВ. Находившегося у власти почти три десятка лет Омара аль-Башира отправили за решётку. Триггером госпереворота стала 70-процентная инфляция в конце 2018 года, приведшая к дефициту хлеба. Правительство прекратило закупать хлеб за рубежом, а оставленные без господдержки компании начали взвинчивать цены. Стоимость продукта первой необходимости выросла в три раза.

Видимость демократии

Новые властители Судана попытались создать видимость демократии. Из тюрем выпустили политзаключённых, а с оппозицией начали вести переговоры о создании переходного правительства. Однако тот вариант, который предлагает аль-Бурхан, оппозицию не устраивает. По его плану, в будущем правительстве должны доминировать военные.

Кто бы ни возглавил правительство, социально-экономические проблемы настолько фундаментальны, что стране требуются кардинальные реформы, чтобы предотвратить протесты и забастовки в будущем. В рейтинге 180 стран по уровню коррупции Судан занимает десятое место снизу. По уровню ВВП на душу населения африканская страна составляет компанию Пакистану и Палестине – 139-е место.

Фото: www.globallookpress.com

По пути Египта?

В сложившейся ситуации Судан может ожидать ещё одна гражданская война. Военные не хотят уступать и силой держатся за власть. Оппозиция отказывается от переговоров и продолжает массовые протесты. Удастся ли гражданским выбить генералов из правительства или Судан пойдёт по египетскому пути, где военные во главе с Абделем Фаттахом Ас-Сиси посадили «братьев-мусульман» и узурпировали власть?

Суданский Абдель Фаттах надеется повторить успех своего египетского тёзки. Но парадокс заключается в том, что та тактика расстрелов и казней, которую практиковали египетские военные, – очень рискованная. Она может усмирить оппозицию, но может и усугубить ситуацию. Стоит напомнить, что убийство демонстрантов ускорило свержение бывшего президента Омара аль-Башира.

Арабы взяли инициативу в свои руки

Чем закончится противостояние военных и оппозиции? От ответа на этот вопрос зависит не только будущее суданцев, но и позиции внешних игроков. Представители арабских стран, в частности Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ, уже установили тесные контакты с ПВС. Эмираты и саудовцы пообещали профинансировать экономическое восстановление Судана и выделить для этой цели три миллиарда долларов. 25 мая Абдель Фаттах аль-Бурхан был лично принят египетским президентом. Они договорились развивать железнодорожное сотрудничество и бороться с терроризмом. Из Каира руководитель Судана отправился в ОАЭ. Эмиратский крон-принц Мохаммед бен Зайед тоже желает помочь «сохранить безопасность и стабильность Судана».

Суннитские страны заинтересованы в том, чтобы в их борьбе с Ираном Судан тоже был «в обойме». Бывший президент Омар аль-Башир не очень-то и разделял антииранскую стратегию своих братьев по вере. Также он стал первым арабским президентом, посетившим Дамаск после его исключения из Лиги арабских государств.

Трамп самоустранился

Администрация Дональда Трампа действует в духе «Реалполитик». Она не спешит вставать на сторону требующей демократии суданской оппозиции. Так же как и в Ливии, Вашингтон занял нейтральную позицию и выжидает момента, когда в Хартуме установится стабильная власть.

Администрация Дональда Трампа действует в духе «Реалполитик». Она не спешит вставать на сторону требующей демократии суданской оппозиции. Фото: www.globallookpress.com

Поэтому на данном этапе противостояния Вашингтон отдал инициативу в руки своих союзников из Персидского залива. По этой же схеме работают британцы.

Интересы России

После смены правительства Судана его влияние не ослабло. Москва была в числе первых, кто признал ПВС. Спустя неделю после госпереворота спецпредставитель президента России Михаил Богданов провёл переговоры с аль-Бурханом. 9 мая вступил в силу документ о сотрудничестве России и Судана в военной сфере. В документе говорится о возможности захода российских кораблей в суданские порты, а также об открытии российского военного представительства в Министерстве обороны Судана. Такое представительство уже создано в соседней Центральноафриканской Республике (ЦАР).

В более ранних материалах Царьград писал о геополитическом и экономическом значении Судана для России. Напомним, что Судан был открыт не только для российских военных, но и для бизнеса. РЖД готовились модернизировать железные дороги африканской страны; «Росатом» подписал контракт на строительство АЭС; «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Татнефть» были приглашены на разработку новых суданских нефтяных месторождений.

Сохранение влияния в Судане крайне важно, учитывая его географическое положение. Через Красное море проходит 20% мировой торговли, в том числе нефтяные поставки из Персидского залива в Европу. Бывший президент Судана поднимал вопрос о создании полноценной российской военной базы – и он с повестки ещё не снят.

Нынешние власти в Хартуме сохраняют преемственность в отношениях с Россией. Но после их смены ситуация может поменяться. Поэтому, чтобы не допускать ошибок Ливии, где после Каддафи сгорели миллиардные контракты по вооружениям, для Москвы лучше поддерживать контакты со всеми сторонами суданского конфликта, а не ставить исключительно на генерала аль-Бурхана.