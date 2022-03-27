Россия устанавливает новые правила игры на рынке энергоресурсов

После того, как президент России Владимир Путин приказал продавать газ недружественным странам за рубли, многие западные лидеры заявили, что не пойдут на такие условия. Однако скоро жизнь заставит их отказаться от популистских лозунгов и принять новые правила игры от России.

В противном случаев Европе разразится жесточайший экономический и социальный кризис. Адекватный ответ России на заморозку, а фактически на кражу половины золотовалютных резервов укрепит курс рубля и будет способствовать стабилизации экономической ситуации, считают эксперты.

Новые правила газового рынка

Своим распоряжением президент России Владимир Путин быстро установил новые параметры работы для «Газпрома». Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях, заявил Владимир Путин. В течение недели правительству и Центробанку поручено определить новый порядок расчетов и создать условия для приобретения рублей для покупателей нашего газа из Европы.

«Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций», - сказал президент.

При этом от поставок Россия не отказывается - все желающие смогут покупать «голубое топливо» в соответствии с объемами, ценами и принципами ценообразования, которые зафиксированы в заключенных контрактах, подчеркнул президент. Вот только оплачивать поставки им придется исключительно в рублях.

Это распоряжение стало мощнейшим ответом России на введенные США и Европой санкции. По сути, оно лишает США возможности давления на европейских покупателей наших энергоресурсов. Ведь если они откажутся от российского топлива, это обернется крахом для всей европейской экономики. А ситуация в Европе и так печальная после введения санкций против России. Цены на газ взлетели, и это отражается на рядовых потребителях - счета за коммунальные услуги сильно выросли.

Власти США и Европы прекрасно понимают, что их поставили в крайне невыгодное положение, и пытаются найти из него выход. Давайте посмотрим, что они могут предпринять и к каким последствиям приведут их действия.

Будут покупать, никуда не денутся

Власти европейских стран пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и работают на своих избирателей, заявляя, что не станут покупать голубое топливо за рубли. Например, крупнейшая в Европе австрийская нефтяная компания OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG) уже сообщила, что не будет рассчитываться за газ в нашей валюте. Но если отбросить в сторону эмоции и рассуждать логически, у них есть два пути, и все - для них невыгодные.

Первый вариант - если европейские покупатели решают не покупать газ за рубли и «Газпром» закручивает вентиль. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: это приведет к катастрофическим последствиям для всех жителей Европы. Принять на эмоциях такое решение можно, и даже реально прожить пару-тройку месяцев на запасах. Но что будет дальше? Газ - это не только топливо для обогрева домов, это важнейший ресурс для всей промышленности. Машина без бензина не поедет. Заводы без газа остановятся. Последствия такого решения будут катастрофическими: колоссальный рост безработицы, увеличение бедности, массовые социальные волнения. Европейские лидеры и сами понимают это и вряд ли пойдут на такое.

Более того, нельзя принимать во внимание и заявления Европейской комиссии о сокращении закупки газа у России на две трети. Заменить такой объем практически невозможно. Или придется принять как данность увеличение цены на газ для потребителей в 3-4 раза. Избиратели такого не простят. «Это огромные риски для самой Европы, которая не в состоянии полностью отказаться от российского газа и не сможет этого сделать как минимум в течение ближайших нескольких лет. Зависимость европейских стран от российского газа наиболее серьезная. Заменить его объективно нечем. Именно поэтому решение о переводе расчетов на рубли принято по газу, а не по другим энергоносителям», - говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Россия поставляет в Европу около 200 млрд кубических метров газа при потреблении Европой 500 млрд кубических метров, рассказывает вице-премьер РФ Александр Новак. И такой объем голубого топлива «нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», отмечает он. «Теоретически наши партнеры могут сказать, что “мы у вас не покупаем, покупаем у других поставщиков”. Но это означает, что эти поставщики должны уйти с других рынков, и тогда наша нефть придет на те рынки, откуда уйдут эти поставщики», - отметил вице-премьер.

Заявления некоторых европейских бизнесменов, которые смотрят на ситуацию с прагматической точки зрения, только подтверждают это. Так, директор французской компании TotalEnergies (четвертая по объему добычи энергоресурсов в мире) Патрик Пуянне сообщил, что компания не планирует полностью покидать Россию. «Нет, я не буду этого делать, и я объясню, почему. Сегодня у меня нет операций в России, но есть инвестиции в заводы - почти 13 миллиардов долларов. Но дело не в деньгах, а в том, что эти заводы продолжат работать независимо от моего ухода, а у русских хорошо получается управлять работой заводов», - сказал Пуянне в эфире радиостанции RTL в ответ на вопрос о том, не планирует ли компания полностью покинуть Россию.

«Никто не ушел из России. Мои конкуренты продолжают закупать российский газ, потому что у нас есть долгосрочные контракты, которые нельзя разорвать... Знаете, что будет, если я разорву контракт на поставку российского газа? Я заплачу России миллиарды», - добавил Пуянне.

Так что все идет к тому, что Европа покричит-покричит - и образумится. То есть пойдет по второму пути, фактически признает поражение в «борьбе санкций», сядет за стол переговоров с «Газпромом» и внесет изменения в текущие договоры на поставку газа. Это значит - согласится со всеми условиями России. Какую выгоду от этого получит наша страна?

Укрепление валюты и рычаг давления на Запад

«Газовый» ответ нашей страны на введенные санкции стал одним из самых эффективных экономических решений по противодействию Западу и США. «В условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию это стратегически верное решение. Таким образом мы обеспечим, пусть и искусственно, более высокий спрос на российскую валюту, которая потребуется недружественным европейским странам для оплаты поставляемого из РФ природного газа», - считает Алексей Громов.

Действительно, сразу после объявления решения президента курс национальной валюты резко вырос - только на одних новостях. А что же будет, когда рубли станут нужны европейцам для оплаты поставок? Курс рубля может еще больше укрепиться. Это приведет к снижению цен на иностранные товары и стабилизации экономической ситуации. «У нас достаточно большие объемы поставок, и курс рубля явно недооценен, поэтому спекулятивное взвинчивание курса рубля тянет за собой внутренние цены рынка независимо от импортной составляющей. Переход на рубли - это стабилизация курса отечественной валюты», - рассказывает директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Виктория Перская. Перевод расчетов за поставки газа в Европу в рубли означает некоторое потеснение доллара, также это существенный удар по санкциям, которые были введены со стороны США, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Кроме очевидной экономической выгоды, есть и явная политическая. Европейские партнеры будут лучше понимать, кто реально устанавливает правила игры - и что в зависимости от их действий правила могут быстро меняться. Это будет удерживать их от дальнейших недружественных шагов в отношении России.