Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости рассказала, что Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной из-за высокого уровня заболеваемости украинцев туберкулёзом и коклюшем.

Кроме того, по её словам, были приняты меры в связи с угрозой эпидемии полиомиелита и гриппа.

Попова также добавила, что на Украине есть риск распространения искусственно привнесённых инфекций.

«На сегодняшний день система эпидемиологического надзора разрушена. В результате там не прививают людей, существует и проблемная для страны, для населения, для детей заболеваемость», — заявила она.

Ранее в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщили, что корью в стране за последнюю неделю заболели 1855 человек, что на 10% выше показателей предыдущей недели.

В октябре источник RT в партии «Батькивщина» заявил, что уже не один месяц Украине не удаётся побороть эпидемию кори, гепатита С и туберкулёза. На подходе, по его словам, дифтерия и сибирская язва.

Подробнее — в материале RT.