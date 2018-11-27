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Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной
27 ноября 2018, 14:54 • 42 • Украина
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости рассказала, что Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной из-за высокого уровня заболеваемости украинцев туберкулёзом и коклюшем.
РИА Новости
Кроме того, по её словам, были приняты меры в связи с угрозой эпидемии полиомиелита и гриппа.
Попова также добавила, что на Украине есть риск распространения искусственно привнесённых инфекций.
«На сегодняшний день система эпидемиологического надзора разрушена. В результате там не прививают людей, существует и проблемная для страны, для населения, для детей заболеваемость», — заявила она.
Ранее в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщили, что корью в стране за последнюю неделю заболели 1855 человек, что на 10% выше показателей предыдущей недели.
В октябре источник RT в партии «Батькивщина» заявил, что уже не один месяц Украине не удаётся побороть эпидемию кори, гепатита С и туберкулёза. На подходе, по его словам, дифтерия и сибирская язва.
Подробнее — в материале RT.
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