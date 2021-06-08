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Россия упрекнула Вашингтон в провокации из-за учений Arctic Challenge
08 июня 2021, 09:30 • 90 • Политика
Посольство России в США упрекнуло официальный Вашингтон в провокации из-за учений Arctic Challenge.
Дипломаты отметили, что проведение этих манёвров "не способствует укреплению доверия в Европе".
"Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития #АрктическогоРегиона", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Отметим, что впервые Arctic Challenge состоялись в 2013 году и с тех пор вошли в число крупнейших учений в Европе. Начались в этом году учения накануне, 7 июня, в воздушном пространстве трёх государств - Норвегии, Финляндии и Швеции. Среди стран участников также Великобритания, Германия, США, Дания и Нидерланды.
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