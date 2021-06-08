Россия упрекнула Вашингтон в провокации из-за учений Arctic Challenge

Посольство России в США упрекнуло официальный Вашингтон в провокации из-за учений Arctic Challenge.

Дипломаты отметили, что проведение этих манёвров "не способствует укреплению доверия в Европе".

"Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития #АрктическогоРегиона", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Отметим, что впервые Arctic Challenge состоялись в 2013 году и с тех пор вошли в число крупнейших учений в Европе. Начались в этом году учения накануне, 7 июня, в воздушном пространстве трёх государств - Норвегии, Финляндии и Швеции. Среди стран участников также Великобритания, Германия, США, Дания и Нидерланды.