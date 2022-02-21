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Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?

21 февраля 2022, 18:45  •  377 • Политика
В Киеве не комментируют провокацию на границе Украины и России, где оказались уничтожены диверсанты.
В России пограничники и оперативники ФСБ смогли предотвратить прорыв на территорию страны диверсионной группы ВСУ. Как сообщал Царьград, попытка прорыва произошла утром 21 февраля в районе станицы Митякинской в Ростовской области.
Известно, что в ходе попытки прорыва границы России завязался бой. "В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - сообщает источник "РИА Новости".
Сообщается, что украинские военные направили в место конфликта в качестве подкрепления две боевых машины пехоты, которые также открыли огонь. Также сообщается, что помимо диверсионной группы украинцев были уничтожены экипажи боевых бронированных машин.
Потерь среди военнослужащих России удалось избежать, отметили источники.
Информацию о провокации на границе России не комментируют в Киеве. Пока не ясно, кто мог стать источникм нового нагнетания на границе Украины и России, и кто мог быть заказчиком подобной провокации на границе.

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