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Россия укрепляется в Арктике. CNN заметил "беспрецедентную военную мощь"
06 апреля 2021, 03:20 • 10 • В мире
Американский телеканал CNN проанализировал спутниковые снимки, из которых следует, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье. По версии канала, русские за последние пять лет серьёзно продвинулись в освоении Арктического региона.
Американцев встревожила активность России в Арктике. Так, телеканал CNN сообщил о "беспрецедентной военной мощи" РФ. После изучения спутниковых снимков журналисты сделали вывод, что русские намерены не только обезопасить своё северное побережье, но и попытаются открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу.
Кроме того, внимание CNN приковали и военные базы РФ. Не исключено, что русские готовы загнать в Арктику новейшие беспилотные подводные аппараты с ядерной энергоустановкой.
Так, на снимках иностранцы заметили подземные хранилища. По версии CNN, они построены специально для "Посейдонов".
Отмечается, что растущая мощь России в этом регионе вызывает напряжённость у США. Американцы выражают тревогу, что Москва фактически установит контроль над всеми районами Арктики.
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