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Россия укрепляет отношения с Молдовой Козаком и Патрушевым

31 июля 2018, 01:09  •  32 • Украина
В Приднестровье же заявляют, что единственный путь урегулирования конфликта – признание республики
Начало
Июль – знаковый для Молдовы месяц не только в связи с определением даты парламентских выборов. В июле произошло ещё одно событие – вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак назначен специальным представителем российского президента по развитию экономических и торговых отношений с Республикой Молдова (РМ). Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным 11 июля. «Надеюсь, что с его опытом он сможет существенным образом продвинуть наше взаимодействие», – сказал Путин о Козаке.
«Меморандум Козака»: то, чего не случилось
Козака в Молдове хорошо помнят по событиям 15-летней давности. В 2003 году он разработал план урегулирования приднестровского конфликта путём создания федерации. Именно такое государственное устройство было призвано окончательно решить вопрос о реинтеграции Приднестровья в Молдову. Как субъект федерации ПМР обретала самые широкие права: собственные органы власти, собственное законодательство, государственную собственность, самостоятельный бюджет и налоговую систему, а также собственную символику и другие атрибуты автономного статуса. Такими же правами наделялась автономная территориальная область (АТО) Гагаузия.
Субъекты федерации, кроме того, получали возможность на основе референдума выходить из состава государства в случае утраты суверенитета Молдавии – это являлось гарантией того, что поглощение её Румынией исключается: территории, население которых выступало против унири, согласно «меморандуму Козака», не могли быть переданы в состав другого государства на основе решений только центральных органов власти. Поползновения унионистов сдерживались особым статусом ПМР и Гагаузии. Гарантами меморандума по задумке должны были выступать ОБСЕ, Россия и Украина. До полной демилитаризации Молдовы на её территории планировалось оставить до 2020 года миротворческие силы РФ без тяжёлого вооружения в количестве не более 2000 человек.
Всё бы хорошо, но бывший президент РМ Владимир Воронин в ночь на 25 ноября 2003 года неожиданно отказался от подписания меморандума – главной причиной этого послужило то, что документ не получил поддержки Запада. Одобрения на тот момент Украины и Казахстана президенту РМ было недостаточно: в его глазах за «меморандум Козака» должны были высказаться и США, и ЕС, и ОБСЕ с ООН. А когда стало ясно, что этого не будет никогда, Воронин своей подписи под документом не поставил. Сейчас с уверенностью можно сказать, что этот шаг бывшего молдавского президента, во-первых, на долгие годы лишил Молдову шанса урегулировать приднестровский конфликт и, во-вторых, создать государство, интересы всех граждан которого были бы учтены.
В 2005 году бывший президент Украины Виктор Ющенко предложил Молдове альтернативный план решения приднестровского вопроса, который не предусматривал никакой федерации и никакого особого статуса для ПМР, зато определял смену формата миротворческой миссии и «демократизацию» мятежного региона через организацию выборов под присмотром Запада. НАТО поддержала украинский план; кроме того, в согласии с предложениями Ющенко бывший глава молдавского государства выступил за то, чтобы «военных миротворцев заменить на гражданских наблюдателей от ОБСЕ», иначе говоря, выйти из соглашения 1992 года и вытеснить из ПМР российский контингент.
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День сегодняшний: Додон надеется на выборы, Плахотнюк – на США
Прошло 15 лет. А с момента войны в Приднестровье – 26. Сейчас проблему приднестровского урегулирования действующий президент Молдовы Игорь Додон предлагает решать после февральских (2019) выборов в парламент. Между тем новый формат молдавской власти пока не очень прорисовывается: население расколото в политических симпатиях между социалистами и унионистами, а административный и финансовый ресурс находится в руках Плахотнюка, что ставит результат будущих выборов в зависимость от его личных планов на власть.
Плахотнюк настойчиво ищет поддержку на Западе: он постоянно летает в США, туда же устремляются представители правительства и руководители парламента просить помощи «в обеспечении западного курса Республики Молдова». Самостоятельно Плахотнюк западный курс Молдовы обеспечить не в состоянии – большая часть населения РМ смотрит в сторону России, а не на Запад. Поэтому люди Плахотнюка используют вопрос о приднестровском урегулировании, но только не так, чтобы Молдова обеспечила Приднестровью особый статус и гарантии безопасности, а так, чтобы вытеснить российский миротворческий контингент из ПМР и изменить состав миссии, как когда-то предлагал Ющенко. Одновременно в ООН проталкивается резолюция по Приднестровью, подрывающая соглашения 1992 года.
Один из последних шагов «владельца Молдовы» по укреплению связей с Вашингтоном – назначение Кристины Балан, ближайшей соратницы Влада Плахотнюка, послом Молдовы в Соединённых Штатах. Начало её работы послом сразу же было отмечено скандалом – статьёй на сайте Атлантического совета США. В небольшой публикации из 12 абзацев слово «Russia» Балан употребила 9 раз – в связи с «российской угрозой», разумеется. Молдавский посол принялась уверять Атлантический совет в том, что «у пророссийской партии социалистов, за которой строит президент России Владимир Путин, хорошие шансы выиграть выборы, если только наши партнёры не усилят поддержку прозападных партий правящей в Молдове коалиции». Именно так: молдавский посол в США предлагает американцам вмешаться в парламентские выборы в Молдове, утверждая, что страны Восточной Европы смотрят на США, как на «путеводный маяк» и «сияющий град на холме».
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Госпожа Балан – это голос Плахотнюка, рассказывающий о «растущем давлении и дестабилизирующих угрозах России, которая хочет, чтобы… Молдова вернулась к Российской империи». Игорь Додон, комментируя литературное творчество Балан, растиражированное молдавскими СМИ, предположил, что «госпожа посол еще не осознала, для чего поехала в США». Осталось добавить, что публикация статьи о США как маяке для Молдовы совпала с визитом за океан самого Плахотнюка и спикера парламента Андриана Канду, который тоже в команде хозяина молдавского государства.
Назначение Козака: как это видится из Молдовы и Приднестровья
На этом фоне назначение Дмитрия Козака российским спецпредставителем в Молдове было воспринято окружением молдавского олигарха с явной опаской. Господин Канду высказался очень осторожно, увидев тут некое «послание», отправленное Кишинёву Москвой. «Конечно же, Козак обладает внушительным авторитетом и опытом. И всё же вряд ли стоит ждать лёгких решений, учитывая наш досадный опыт с меморандумом Козака», – заявил Канду. При этом он выразил надежду, что Дмитрий Козак займётся «именно налаживанием торгово-экономических отношений» России с Молдовой, а не урегулированием приднестровского вопроса.
Игорь Додон так оценивает действия Москвы на молдавском направлении: «Впервые за последние годы был назначен спецпредставитель президента Российской Федерации по отношениям с Республикой Молдовой, не с Приднестровьем – это очень важно для нас. В такой формулировке Приднестровье не рассматривается в отдельности от Молдовы, мы единая страна. Дмитрий Козак – профессионал, нам предстоит обсудить, какие действия мы предпримем в двухсторонних отношениях. Естественно, отдельная тема – решение приднестровского вопроса». Додон, находясь 30 июля с однодневным визитом в российском Волгодонске, предположил, что отношения Молдовы с Россией выйдут на новый уровень только после выборов 2019 года, когда «после правления демократов левая партия может взять парламентское большинство».
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В Приднестровье, однако, считают, что сегодня «план Козака» реализовать невозможно, «он уже не соответствует ни конституции, ни законам, ни подзаконным нормативным документам той же Молдовы». В этом убеждён президент ПМР Вадим Красносельский. По его словам, на сегодняшний день способ урегулировать приднестровский конфликт единственный – признание Приднестровья Молдовой в качестве независимой республики, дальнейшая цель которой – интеграция в Российскую Федерацию. «Мы хотим восстановить историческую справедливость, которая была утрачена после распада Советского Союза. Быть в единстве с Россией. Каким будет это единство — время покажет. На сегодняшний день я вижу единство экономическое, культурное, гуманитарное и миротворческое. А за ним, может быть, наступит и политическое», – сказал Красносельский в интервью «Известиям». Он же обозначил и позицию ПМР по присутствию российских военных на Днестре: «У нас 26 лет нет войны. Российский миротворец доказал свою эффективность, сохраняя мир в регионе. Поэтому мир и российское присутствие на берегах Днестра – это слова-синонимы. Нельзя одно представить без другого… Пока российский миротворец на приднестровской земле – войны не будет».
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Что касается экспертного сообщества Молдовы, назначение Дмитрия Козака пока что комментируется на уровне домыслов с разбросом мнений от «российских войск на левом берегу» до скорой федерализации молдавского государства. Выделить из этого хора можно разве что эксперта по экономической политике IDIS Viitorul Вячеслава Ионицэ: он заявил, что «для Республики Молдова наступает сложный, но в то же время понятный период взаимоотношений с РФ, если мы, конечно, примем протянутую руку». Ионицэ назвал шесть основных вопросов, отвечая на которые Молдова «должна чётко определить для себя, чего она ждёт от взаимоотношений с Российской Федерацией: это газ, наши мигранты в России, экспорт, Приднестровье, инвестиции и позиция Республики Молдова на международной арене».
Параллельно назначению Дмитрия Козака состоялись ещё два назначения: нового посла России в Молдове (им стал Олег Васнецов) и сопредседателя молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев). По мнению Ионицэ, в том, что Россия обновляет отношения с Молдовой через новых представителей по торгово-экономическим вопросам, – безусловный плюс. «…Это гораздо лучше, чем тот хаос, что был при Рогозине», – говорит эксперт, призывая не забывать, что у Молдовы «целый пласт экономики по-прежнему завязан на России».
(Окончание следует)
Арина ЦУКАНОВА

Фонд Стратегической Культуры

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