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Россия, Украина и Абрамович: Песков объяснил участие миллиардера в переговорах

29 марта 2022, 13:35  •  262 • Политика
Бизнесмена Романа Абрамовича заметили на переговорах в Турции. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, с чем это связано.
Миллиардер Роман Абрамович принимает участие в переговорном процессе между Россией и Украиной. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в резиденции Долмабахче, где проводится новый очный раунд переговоров между делегациями России и Украины, заметили миллиардера. Он перед началом переговоров пообщался с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
В Кремле объяснили присутствие миллиардера в Стамбуле. Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Абрамович не является официальным членом делегации. Но тем не менее, с нашей стороны он также присутствует на переговорах в Стамбуле.
"Чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно получить с двух сторон одобрение. В случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон", - пояснил Песков.

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