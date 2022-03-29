Россия, Украина и Абрамович: Песков объяснил участие миллиардера в переговорах

Бизнесмена Романа Абрамовича заметили на переговорах в Турции. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, с чем это связано.

Миллиардер Роман Абрамович принимает участие в переговорном процессе между Россией и Украиной. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в резиденции Долмабахче, где проводится новый очный раунд переговоров между делегациями России и Украины, заметили миллиардера. Он перед началом переговоров пообщался с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

В Кремле объяснили присутствие миллиардера в Стамбуле. Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Абрамович не является официальным членом делегации. Но тем не менее, с нашей стороны он также присутствует на переговорах в Стамбуле.

"Чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно получить с двух сторон одобрение. В случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон", - пояснил Песков.