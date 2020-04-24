Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
Главная / Политика

Россия уходит под воду, Китай отращивает "руку", а США становятся беспилотными: Контр-адмирал о новых веяниях на флоте

24 апреля 2020, 14:10  •  127 • Политика
Контр-адмирал Владимир Богдашин рассказал о новых веяниях на флоте. Если США делают ставку на беспилотники, то Китай отращивает "длинную руку" за счёт авианосцев. Россия же уходит под воду, активно строя субмарины.
Американские военные сокращают свой авианосный флот за счет наращивания числа ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. Об этом "Политэксперту" рассказал контр-адмирал Владимир Богдашин.
Ранее стало известно о том, что Пентагон сократит число авианосцев с 11 до девяти единиц. Китай же поступает ровно наоборот, активно строя корабли данного типа.
Как отметил Богдашин, Штаты делают ставку на развитие беспилотных технологий. Американцы считают, что у них достаточно баллистических снарядов, а дешёвые виды оружия можно разместить на плацдармах в Европе и Азии. Подобная стратегия также позволит сэкономить на обслуживании авианосцев, хотя полностью отказаться от них нельзя из-за Пекина.
"Поэтому Китай развивает эту "длинную руку". Сажают на эти авианосцы ударную авиацию, которая может нести с собой и тактические, и с ядерными боеголовками ракеты", - поведал он.
Россия же не только имеет наземные базы в нужных регионах, но и активно развивает подводный флот.
Напомним, в феврале 2021 года истекает срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Несмотря на то что Москва сигнализирует о готовности к переговорам, Вашингтон занял пассивно-агрессивную позицию.
В частности, американские специалисты модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые расположены на территории ФРГ. Работы были проведены осенью 2019 года: 20 боеголовок тайно переправили в США, где на них обновили софт. Кроме того, в марте 2020 года в Пентагоне сообщили о том, что несколько тяжёлых стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit будут переброшены на авиабазу Лажеш, которая находится на португальских Азорских островах.
Как ранее пояснил РИА ФАН военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, у Пентагона давно существует доктрина передового ядерного базирования, согласно которой переброска бомбардировщиков является формой психологического давления на оппонентов.
"Президент Трамп в восхищении, что его армия демонстрирует ядерные мускулы. Но это ядерная шизофрения", - поведал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
24 апреля 2020, 03:10
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после скандала в аэропорту
24 апреля 2020, 06:10
Пожары бушуют, пандемия свирепствует, а они - "Крым!": Захарова заявила, что поражена нотами Киева
24 апреля 2020, 10:10
"Горбачёва надо судить за один только Калининград": Военный историк о преступлении, давшем козыри Латвии
24 апреля 2020, 08:10
"Им угрожает опасность": Суд Гааги оставил в секрете личности 12 свидетелей по делу MH17
24 апреля 2020, 00:10
"Нам, москвичам, QR-коды выписали? Займитесь мигрантами!": В эфире федерального ТВ указали на проблему Собянина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генерал
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
22 апреля 2020, 01:10
Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем США, F-16 кинулись на перехват
18 апреля 2020, 13:10
Европа возвращает гастарбайтеров – работать некому
19 апреля 2020, 14:10
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Москву
22 апреля 2020, 16:10
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии угрожал Путину войной
20 апреля 2020, 23:05
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работать с коронавирусными больными
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.