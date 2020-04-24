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Россия уходит под воду, Китай отращивает "руку", а США становятся беспилотными: Контр-адмирал о новых веяниях на флоте
24 апреля 2020, 14:10 • 127 • Политика
Контр-адмирал Владимир Богдашин рассказал о новых веяниях на флоте. Если США делают ставку на беспилотники, то Китай отращивает "длинную руку" за счёт авианосцев. Россия же уходит под воду, активно строя субмарины.
Американские военные сокращают свой авианосный флот за счет наращивания числа ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. Об этом "Политэксперту" рассказал контр-адмирал Владимир Богдашин.
Ранее стало известно о том, что Пентагон сократит число авианосцев с 11 до девяти единиц. Китай же поступает ровно наоборот, активно строя корабли данного типа.
Как отметил Богдашин, Штаты делают ставку на развитие беспилотных технологий. Американцы считают, что у них достаточно баллистических снарядов, а дешёвые виды оружия можно разместить на плацдармах в Европе и Азии. Подобная стратегия также позволит сэкономить на обслуживании авианосцев, хотя полностью отказаться от них нельзя из-за Пекина.
"Поэтому Китай развивает эту "длинную руку". Сажают на эти авианосцы ударную авиацию, которая может нести с собой и тактические, и с ядерными боеголовками ракеты", - поведал он.
Россия же не только имеет наземные базы в нужных регионах, но и активно развивает подводный флот.
Напомним, в феврале 2021 года истекает срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Несмотря на то что Москва сигнализирует о готовности к переговорам, Вашингтон занял пассивно-агрессивную позицию.
В частности, американские специалисты модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые расположены на территории ФРГ. Работы были проведены осенью 2019 года: 20 боеголовок тайно переправили в США, где на них обновили софт. Кроме того, в марте 2020 года в Пентагоне сообщили о том, что несколько тяжёлых стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit будут переброшены на авиабазу Лажеш, которая находится на португальских Азорских островах.
Как ранее пояснил РИА ФАН военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, у Пентагона давно существует доктрина передового ядерного базирования, согласно которой переброска бомбардировщиков является формой психологического давления на оппонентов.
"Президент Трамп в восхищении, что его армия демонстрирует ядерные мускулы. Но это ядерная шизофрения", - поведал эксперт.
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