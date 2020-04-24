Россия уходит под воду, Китай отращивает "руку", а США становятся беспилотными: Контр-адмирал о новых веяниях на флоте

Американские военные сокращают свой авианосный флот за счет наращивания числа ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. Об этом "Политэксперту" рассказал контр-адмирал Владимир Богдашин.

Ранее стало известно о том, что Пентагон сократит число авианосцев с 11 до девяти единиц. Китай же поступает ровно наоборот, активно строя корабли данного типа.

Как отметил Богдашин, Штаты делают ставку на развитие беспилотных технологий. Американцы считают, что у них достаточно баллистических снарядов, а дешёвые виды оружия можно разместить на плацдармах в Европе и Азии. Подобная стратегия также позволит сэкономить на обслуживании авианосцев, хотя полностью отказаться от них нельзя из-за Пекина.

"Поэтому Китай развивает эту "длинную руку". Сажают на эти авианосцы ударную авиацию, которая может нести с собой и тактические, и с ядерными боеголовками ракеты", - поведал он.

Россия же не только имеет наземные базы в нужных регионах, но и активно развивает подводный флот.

Напомним, в феврале 2021 года истекает срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Несмотря на то что Москва сигнализирует о готовности к переговорам, Вашингтон занял пассивно-агрессивную позицию.

В частности, американские специалисты модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые расположены на территории ФРГ. Работы были проведены осенью 2019 года: 20 боеголовок тайно переправили в США, где на них обновили софт. Кроме того, в марте 2020 года в Пентагоне сообщили о том, что несколько тяжёлых стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit будут переброшены на авиабазу Лажеш, которая находится на португальских Азорских островах.

Как ранее пояснил РИА ФАН военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, у Пентагона давно существует доктрина передового ядерного базирования, согласно которой переброска бомбардировщиков является формой психологического давления на оппонентов.

"Президент Трамп в восхищении, что его армия демонстрирует ядерные мускулы. Но это ядерная шизофрения", - поведал эксперт.