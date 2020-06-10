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Россия указала на третьего виновника ухудшения отношений с Белоруссией

10 июня 2020, 20:00  •  107 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва обеспокоена попытками оторвать две страны друг от друга
Россию и Белоруссию пытаются разобщить третьи государства, а в будущем такие потуги станут еще более "жесткими и изящными". Такое предположение сделал посол РФ в Республике Дмитрий Мезенцев во время видеоконференции, посвященной перспективам развития российско-белорусских отношений.
По его словам, нынешнее поколение молодых людей не осознает напряжения и угроз, которые могут возникнуть, если будет ослаблен оборонный потенциал в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
"И, самое главное, (если) позволим думать, что можно оторвать Россию от Белоруссии, а Белоруссию от России", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.
Одновременно он выразил уверенность, что подобного сценария не случится, несмотря на то, что, вероятно, такие попытки предпринимаются и сегодня, а уж завтра они станут "еще более жесткие и более изящные, не всегда порядочные".
Поэтому важно разговаривать с миллионами граждан обеих стран о том, что они нужны друг другу, отметил Мезенцев.
Напомним, в Белоруссии сейчас началась предвыборная президентская кампания. Ранее сегодня президент Республики Александр Лукашенко на рабочем совещании заверил, что не допустит в стране никаких майданов и переворотов. Он сказал, что "все видит" и попросил не переживать, а ежели что – "в нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства".

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