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Россия указала на "очередную авантюру Белого дома" и ядерную угрозу

13 октября 2021, 12:15  •  99 • Политика
Николай Патрушев, говоря от имени России, отметил "очередную авантюру Белого дома" и подчеркнул, что мир столкнулся с ядерной угрозой.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что создание альянса AUKUS несёт дополнительную угрозу распространения ядерного оружия. Положение, принятое в рамках нераспространения опасного вооружения, может потерять свою силу.
Вся архитектура безопасности Азии ставится под угрозу "ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома", подчеркнул Патрушев. О позиции Росиси Николай Патрушев говорил в ходе открытия XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
AUKUS - это военный союз США, Великобритании и Австралии, созданный без договорённостей с мировым сообществом.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что наша страна намерена получить от США ответы на ряд вопросов в связи с созданием нового военного альянса AUKUS, вопросы также будут переданы Великобритании и Австралии.
Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, которые мы уже передали американской стороне,
- цитировали РИА Новости слова замглавы МИД России Сергея Рябкова.
В частности, Россию интересует, как передача атомных подлодок Австралии - "гипотетическая передача корабельного топлива с обогащением порядка 90%" будет согласовываться "с требованиями нераспространения и обязательствами Австралии по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ".
В МИД России подчеркнули, что вопросы по AUKUS не изменят повестку дня "переговоров России и США по стратегической стабильности".
Рябков отметил, что создание нового военного союза США "напоминает нам о том, насколько "легко", "непринуждённо" наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения", к которым они призывают следовать другие страны.

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