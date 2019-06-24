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Россия ударила по карману NASA? Американцы переплатили за два "билета" МКС

24 июня 2019, 09:24  •  133 • В мире
В своей коммерческой программе NASA сообщило о том, что стоимость одного места для американских астронавтов на МКС увеличилась. Точную стоимость не называют, но указывают, что "билет" стал дороже на 5%. Ударило ли это по карману NASA? В управлении отмечают, что покупка у России двух новых мест - мера вынужденная.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило свою программу коммерческих пилотируемых полётов. В ней агентство указало на то, что вынуждено докупить у России ещё два места для американских астронавтов. Причём с переплатой.
Как именно и насколько сильно это ударило по карману NASA, из документа не очень понятно. Более того, там же прямым текстом указывается, что "официальные лица программы заявили, что не могут публично раскрыть цену, которую NASA заплатило за эти два новых дополнительных места". Единственное, что было отмечено ими, - это величина удорожания двух "билетов" на МКС.
"Стоимость была на 5% выше за сиденья, чем в предыдущей модификации контракта на покупку мест в "Союзе" и соответствует инфляции".
В том же документе называется прежняя сумма, которую платили в агентстве ранее.
"В 2015 году NASA заплатило примерно $82 млн за место по своему контракту с "Роскосмосом", - говорится в документе.
При этом в программе объясняется, почему вынуждены были снова обратиться за помощью с трансфером на Международную космическую станцию к России. Оказалось, что подвели подрядчики коммерческих пилотируемых полётов.
"NASA заключило контракт с двумя компаниями - Boeing и SpaceX на разработку транспортных средств для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, - уточняется в документе. - Перед выполнением любых заданий NASA должно подтвердить, что транспортные средства обоих подрядчиков безопасны для полёта человека в космос".
Однако пока ни тот, ни другой подрядчик не может похвастаться ничем, кроме "хронических задержек".

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