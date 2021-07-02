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Россия ударила Киев по больному месту: Украинское мороженое теперь вне закона

02 июля 2021, 23:55  •  172 • Политика
Россия ударила Киев по больному месту. Украинское мороженое, молоко и целый ряд других продуктов объявлены вне закона.
Москва дополнила список украинских товаров, которые запрещены для ввоза в Россию. В перечень попало мороженое, минеральная и газированная вода, супы быстрого приготовления, ячмень, мясные консервы, готовые и консервированные ракообразные, макароны, мюсли, кетчуп, майонез, а также лесоматериалы и корм для скота, пишет портал "Русская весна".
Ранее Россия запретила ввоз украинской пшеницы, пива, подсолнечного масла, овощей, фруктов, орехов, сладостей, соков, ликёров и некоторых видов сельхозтехники.
Продэмбарго было введено в ответ на украинские санкции и недружественные действия, которые Киев принимает в отношении России.
Украина после 2014 года взяла курс на сближение с НАТО и Евросоюзом. Страна разорвала с Москвой все политические и экономические связи и официально назвала соседа "агрессором". В то же время Украина жаловалась в ВТО, когда Россия запретила ввоз украинских вагонов. Кроме того, Киев продолжает настаивать на сохранении транзита русского газа, несмотря на то что топливо поступает со стороны "агрессора".

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