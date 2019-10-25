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Россия учтет активность НАТО в Норвегии при военном планировании
25 октября 2019, 18:09 • 54 • Политика
Россия с озабоченностью смотрит, как на норвежской территории в том числе укрепляется качественное и количественное присутствие НАТО и учтет это при военном планировании, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
«Это касается и модернизации аэродромов под нужды Североатлантического альянса, это касается и модернизации портовых терминалов для приема американских атомных подводных лодок. Уже несколько сотен военнослужащих США здесь находятся, и британцы тоже, по-моему, планируют здесь расположиться. Естественно, мы должны учитывать это в нашем военном планировании, чтобы эти угрозы не материализовались», — цитирует российского министра «РИА Новости».
При этом Лавров отметил, что Россия делает «абсолютный минимум необходимого, чтобы чувствовать себя спокойно».
24 октября статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что Россия не представляет для страны угрозу, несмотря на сложности во взаимоотношениях со странами Запада. Халворсен отметил, что Россия и Норвегия из-за больших общих границ длиной 198 км на суше и море успешно решают вопросы рыболовства, охраны окружающей среды, ядерной безопасности, охраны прибрежных территорий, спасательных операций на море.
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