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Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
19 октября 2020, 01:15 • 148 • Политика
Политолог Владимир Корнилов уверен, что слова Сергея Лаврова о Европе, не имеющей представления о взаимоуважительном разговоре с Россией, аукнулись уже сейчас. Русские начали обучение Европы вежливости.
Первым шагом принуждения Европы к игре по правилам стал отказ России от участия в так называемых консультациях с Нидерландами по делу о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17, полагает Владимир Корнилов. Русские сказали своё слово, а европейцы начали шум, сопровождая его фейками в СМИ и массмедиа, подчеркнул эксперт. Даже официальный ответ Нилерландов на позицию России вызывает недоумение своей политизированностью:
"Российская Федерация объявила об одностороннем решении прекратить переговоры о своей ответственности за уничтожение рейса MH17".
Корнилов обращает внимание на тот факт, что нас заочно обвинили в крушении "Боинга" и надеялись, что мы будем участвовать в этом политическом фарсе. При этом в течение нескольких лет российская сторона предлагала свою помощь и делилась информацией о проведённых исследованиях трагедии с "Боингом". Голландские следователи не обращали на русских никакого внимания и продолжали свою работу, которая сегодня вызывает недоумение. Как известно, даже представители Малайзии отказались признавать выводы группы следователей реалистичными.
Политолог напоминает цитату Лаврова, сказанную о наших партнёрах в ЕС: "Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора. Наверное, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться". А затем в колонке для РИА "Новости" Корнилов делает вывод, что после первого шага России предстоят новые, которые призваны обучить ЕС вежливости и взаимовыгодному сотрудничеству.
"Путь начался. И будет он долгим", - резюмирует эксперт.
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