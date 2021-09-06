Россия убьёт двух зайцев одним ударом: Путин нашёл идеальную стратегию по Курилам - Sohu

Путин нашёл идеальную стратегию в споре с Японией по Курилам, пишет китайская Sohu. "Россия убьёт двух зайцев одним ударом", - утверждают аналитики.

Россия выбрала идеальную стратегию в противостоянии с Японией по поводу Курильских островов. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной в китайском издании Sohu.

Прежде всего, китайские аналитики отмечают, что на Западе в целом отмечается резкий упадок. Однако у каждой страны это проявляется по-своему. У США это провал в Афганистане, а у Японии - политическая нестабильность внутри страны. Премьер недавно ушёл в отставку, и в стране идёт ожесточённая борьба за его кресло.

Отмечается, что для России это идеальный момент для удара, но бить слабых - это не в стиле русских. Вместо этого президент России Владимир Путин реализует куда более продуманную стратегию.

Япония уже не раз намекала, что готова в том числе к силовому захвату Курильских островов. Поэтому Россия последнее время активно укрепляет их оборону. Однако в дополнение к этому Путин предложил также создать на островах особую экономическую зону. Это однозначно привлечёт на Курилы международных инвесторов, прежде всего из Южной Кореи и Китая.

Сочетание жёстких (военных) и мягких (экономических) методов - идеальная стратегия,

- пишет Sohu.

Эксперты объясняют, что подключение международных интересов к территориальному спору, который инициировал Токио, - это весьма удачный шаг. Он не только затруднит Японии исполнение плана по силовому захвату Курил, но и поставит Японию на место в политическом плане.

Таким образом, Россия убьёт двух зайцев одним ударом,

- цитирует "ПолитРоссия" выдержку из материала Sohu.

В конце статьи отмечается, что в такой ситуации Япония может лишь нелепо протестовать. Помощи Токио ждать неоткуда. США слишком заняты, чтобы помогать своим союзникам, да и внутри самой Японии творится политический хаос.