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Россия убьёт двух зайцев одним ударом: Путин нашёл идеальную стратегию по Курилам - Sohu
06 сентября 2021, 18:40 • 77 • Политика
Путин нашёл идеальную стратегию в споре с Японией по Курилам, пишет китайская Sohu. "Россия убьёт двух зайцев одним ударом", - утверждают аналитики.
Россия выбрала идеальную стратегию в противостоянии с Японией по поводу Курильских островов. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной в китайском издании Sohu.
Прежде всего, китайские аналитики отмечают, что на Западе в целом отмечается резкий упадок. Однако у каждой страны это проявляется по-своему. У США это провал в Афганистане, а у Японии - политическая нестабильность внутри страны. Премьер недавно ушёл в отставку, и в стране идёт ожесточённая борьба за его кресло.
Отмечается, что для России это идеальный момент для удара, но бить слабых - это не в стиле русских. Вместо этого президент России Владимир Путин реализует куда более продуманную стратегию.
Япония уже не раз намекала, что готова в том числе к силовому захвату Курильских островов. Поэтому Россия последнее время активно укрепляет их оборону. Однако в дополнение к этому Путин предложил также создать на островах особую экономическую зону. Это однозначно привлечёт на Курилы международных инвесторов, прежде всего из Южной Кореи и Китая.
- пишет Sohu.
Эксперты объясняют, что подключение международных интересов к территориальному спору, который инициировал Токио, - это весьма удачный шаг. Он не только затруднит Японии исполнение плана по силовому захвату Курил, но и поставит Японию на место в политическом плане.
- цитирует "ПолитРоссия" выдержку из материала Sohu.
В конце статьи отмечается, что в такой ситуации Япония может лишь нелепо протестовать. Помощи Токио ждать неоткуда. США слишком заняты, чтобы помогать своим союзникам, да и внутри самой Японии творится политический хаос.
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