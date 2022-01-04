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Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
04 января 2022, 03:50 • 24 • Политика
Обозреватель МИА Ростислав Ищенко прогнозирует, что в 2022 году США постараются взять реванш за дипломатические поражения 2021 года. Теперь ход за Россией: чем русские ответят на предпринятые американцами шаги?
По версии обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко, вся вторая половина ушедшего года прошла под знаком превосходства России. Да и сам год сложился в пользу русской дипломатии.
В своей колонке для интернет-издания "Украина.ру" Ищенко спрогнозировал, что в наступившем 2022 году Соединённые Штаты постараются взять реванш за прошлогодние дипломатические поражения.
"Их главной задачей будет вывернуться из-под давления российского ультиматума и вернуться к традиционной схеме переговоров без результата", - выразил свою точку зрения политический эксперт.
Он предположил, что свой первый ход американцы постараются сделать уже в январе на грядущих переговорах по поводу гарантий безопасности, которые требует Россия от США И НАТО.
"Интересно, какой ход на этот случай приготовила Россия?" - задаётся вопросом Ищенко.
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