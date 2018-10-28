Россия, Турция, Германия и Франция решили, каким будет первый шаг по нормализации в Сирии

На саммите в Стамбуле главы России, Турции, Германии и Франции решили, каким будет первый шаг по урегулированию ситуации в Сирии. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель договорились вместе создать конституционный комитет Сирии.

Орган будет сформирован до конца этого года и расположится в Женеве. Он займётся рассмотрением основополагающих вопросов будущего государственного устройства Сирии. Президент России подчеркнул, данный комитет должен будет учесть все решения, принятые на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога. Путин добавил, что для нормальной работы органа он должен быть признан легитимным всеми сторонами сирийского конфликта.

Также глава России напомнил, что до инициированных Россией переговоров в Астане стороны сирийского конфликта вообще не общались в течение года, весь договорной процесс буксовал. Достигнутые на астанинских переговорах договоренности исполняются не так быстро, как хотелось бы, но движение вперёд всё же есть, отметил российский лидер.