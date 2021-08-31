Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
Главная / Политика

Россия трепещет от страха перед Польшей и Украиной - СМИ

31 августа 2021, 09:35  •  324 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москва продолжает яростные атаки на Варшаву, считают польские журналисты
Ничто не внушает Кремлю такой ужас, как вероятность союза между Варшавой и Киевом. Такого мнения придерживает польский обозреватель Gazeta Polska Codziennie Ежи Любах.
Он заявил, что в российских генах буквально "вписана" любовь к деспотизму и желание навязать всем окружающим странам собственные порядки. Порабощенные, по его словам, народы, в числе которых Литва, Латвия и Эстония, смогли обрести свободу, которой воспользовались для создания военного союза в рамках "Инициативы трех морей". Хотя после прихода к власти Джо Байдена они остались без ключевого союзника – США. 
Обозреватель полагает, что Украина должна присоединиться к проекту "Междуморья". Любах указал, что на данный момент военный потенциал участников превышает тот, которым распологает Россия. К этому страну должна, как минимум, подтолкнуть "смертельная опасность" заключенного между Москвой и Берлином экономического союза в виде "Северного потока -2". 
Более того, указал он, Польша и Украина, несмотря на существующие противоречия, должны объединиться вместе – другого потециального союзника среди соседей у Незалежной нет. Это уже осознали киевские власти, которые пригласили польского президента Анджея Дуду в качестве главного гостя на "Крымской платформе", заявил журналист.
"Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!", – приводит еего заключительные слова RT.
В Польше полагают, что именно Россия имеет непосредственное отношение к наплыву мигрантов в ЕС со стороны Белоруссии. Причина – желание подорвать существующую стабильность в европейских странах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





324
Источник
Похожие новости
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
31 августа 2021, 06:50
"Умирали в муках семьями": Юрист рассказал о проникновении биооружия Японии в Россию
31 августа 2021, 03:10
Лавров указал финскому политику на русского шпиона
31 августа 2021, 06:50
Сенатор: В Киеве де-факто признали Крым навечно русским
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут в...
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2021, 06:55
"Как нам разделить Украину?": Тридцать лет "незалежности" и грядущий распад
26 августа 2021, 15:00
Русские расхохотались в ответ на "оглушительный визг" главы "Нафтогаза": "Вкусно" сказал"
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.