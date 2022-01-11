Россия требует, США не возражают: Нардеп оговорил будущее Украины, которое никогда не наступит

Нардеп Верховной рады Нестор Шуфрич в телеэфире заявил, что, мол, Россия и США уже договорились, что Украина никогда не будет членом НАТО.

"Американцы и россияне уже договорились, что Украина никогда не будет членом НАТО", - заявил в эфире украинского телеканала "НАШ" нардеп Верховной рады Нестор Шуфрич.

Есть и ещё один пункт, по которому, по словам политика, якобы между Москвой и Вашингтоном уже есть договорённости. Дело касается гарантий нераспространения ракет (тем более с ядерными боеголовками) на территорию балтийских республик. Эти гарантии, напомним, Россия требует от США и НАТО.

"Мне сказали, что эти два пункта американцы понимают и не возражают", - заявил Шуфрич.

Все же заявления генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о вступлении Украины в НАТО политик посчитал лишь "красивой игрой".