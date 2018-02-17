Россия требует от ОБСЕ отреагировать на угрозы Россотрудничеству в Киеве

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ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна отреагировать и подготовить доклад о нападении националистов на здание Россотрудничества в Киеве. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в связи с нападением националистов на представительство Россотрудничества в Киеве.

"В связи с этой провокацией и угрозами мы обратились в СММ ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом варварстве знали все государства-участники ОБСЕ. Важно также предотвратить возможные дальнейшие нападки на российский центр науки и культуры", - говорится в комментарии российского постпреда, поступившем в ТАСС.

По его словам, Россия надеется, что "у западных стран, которые покрывают действия киевских властей, хватит благоразумия также дать соответствующую оценку этому происшествию". "Поощрять пещерный национализм крайне опасно. Сами киевские власти ничего не захотели сделать - полицейские спокойно наблюдали за погромом", - обратил внимание Лукашевич.

Постпред напомнил, что в рамках ОБСЕ Россия еженедельно указывает и представителям государств-участников, и исполнительным структурам организации на опасность для мира и стабильности, которую несут радикалы-националисты не только Украине, но и всей Европе. "Пора что-то с этим делать - нужна коллективная реакция международного сообщества. Ожидаем, что на этот раз институты ОБСЕ-БДИПЧ и Верховный комиссар по делам нацменьшинств отреагируют на националистический дебош, а не уйдут в тень, как это нередко случалось", - добавил дипломат.

Провокационные заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности о запрете российского флага могли послужить сигналом радикалам к действию и нападению на представительство Россотрудничества, заявил также Лукашевич.

"Возмущены продолжающимися бесчинствами националистов на Украине. 17 февраля представители украинской националистической организации С14 ("Сечь") напали на здание Россотрудничества в Киеве. 30 радикалов под руководством депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрея Лозового ворвались в здание, где находилось около 50 детей и столько же взрослых. Фашиствующие молодчики разгромили выставку памяти певца Федора Шаляпина, разрисовали стены экстремистскими надписями, оскорбляли российских дипломатов, осквернили государственный флаг России", - говорится в комментарии российского постпреда при ОБСЕ, предоставленном ТАСС.

По его словам, "видимо, провокационные заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции о запрете российского флага, послужили сигналом к действиям радикалов". "При бездействии прибывшей на место полиции бесчинства продолжались более получаса. Преступники не боялись правосудия и не скрывали своих лиц. Фотографии с места разгрома были выставлены ими на странице в социальной сети Facebook", - добавил дипломат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что "российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".

В связи с этим Россия требует от руководства Украины официального осуждения нападения радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве.

"Требуем официального осуждения действий радикалов со стороны руководства Украины. Попустительство оголтелому национализму зашло слишком далеко. На следующей неделе стартует Парламентская ассамблея ОБСЕ. Ожидаем, что парламентарии выскажутся по этому сюжету, тем более что погромом руководил их коллега - депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрей Лозовой", - говорится в комментарии, который поступил в ТАСС.

Лукашевич особо подчеркнул, что радикальный национализм на Украине возведен в ранг государственной политики. "В условиях острых внутригосударственных противоречий, политической турбулентности и социальной неудовлетворенности киевские власти активно насаждают образ внешнего врага в лице России. Поощряются преступления против российской собственности и российских граждан на Украине, власти на законодательном уровне поощряют гонения на каноническую православную церковь, русский язык и культуру. Зажимается свобода слова, нападения на СМИ, на журналистов и блогеров - обычное, к сожалению, явление", - сказал российский постпред при ОБСЕ.

"Пока на Украине бесчинствуют радикальные националисты, мира на этой земле не будет. Настаиваем на предметном обсуждении в ОБСЕ проявлений ксенофобии, национализма и экстремизма на Украине", - заключил он.

По словам постоянного представителя России при ОБСЕ, неонацистская группировка "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание Россотрудничества 18 февраля в Киеве.

"По имеющейся информации, завтра, 18 февраля, еще одна неонацистская группировка "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо", - говорится в комментарии постпреда, поступившем в ТАСС.

Вместе с тем, Лукашевич напомнил, что сегодняшнее преступление - далеко не первый случай нападения радикалов. "В январе националисты облили краской и обклеили антироссийскими листовками здание Россотрудничества, обмотали цепью ворота и повесили на них замок. Нападения проводились в августе 2016 года и апреле 2017 года. Прекрасно помним и нападения на здание российского посольства в Киеве и другие росзагранучреждения", - отметил дипломат.

17 февраля около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Как сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества, в нападении участвовали около 30 представителей "Правого сектора" (в РФ организация запрещена), а также члены националистической организации С14 ("Сич"). Сами радикалы разместили информацию о своей "акции" в Facebook. Согласно опубликованному видео, они разрисовали стены черной и красной краской оскорбительными лозунгами и надписями. Они также сорвали и осквернили российский флаг.

Это не первый случай нападения радикалов на представительство. В августе 2017 года они забросали здание дымовыми шашками. В июле того же года порядка 30 радикалов из "Свободы" во главе с депутатом Киевсовета Игорем Мирошниченко ворвались в здание и заняли помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". В итоге мероприятие было сорвано. Радикалы объяснили свои действия тем, что Толочко - якобы "антиукраинец и враг украинского государства".