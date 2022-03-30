Россия требует объяснений: В Совбезе ООН постпред Небензя поставил острые вопросы по Украине

Постпред России при ООН Владимир Небензя в Совете Безопасности поставил вопросы по ситуации на Украине.

Постпред России при ООН Владимир Небензя на заседании Совета Безопасности ООН представил позицию страны по ситуации на Украине.

По данным России, режим Порошенко-Зеленского может использовать автомобили компании DHL, а также автомобили медицинских служб для ввоза на территорию Украины оружия, боеприпасов из стран Запада. Об этом сообщает "РИА Новости".

Постпред Небензя подчеркнул, что, в отличие от нацистов из ВСУ и бандеровских банд режима Украины, Россия в ходе проведения спецоперации продолжит чётко соблюдать свои международные обязательства, в том числе по гарантиям военнопленным. Сложившим оружие военнопленным ВСУ гарантируется жизнь и гуманное отношение.

Россия также потребовала объяснений о факте использования автомобиля ООН с дипломатическими номерами в ходе боевых действий под Харьковом. Известно, что банды украинских нацистов использовали машину с номером DP 210015.

Хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе,

- подчеркнул Небензя.

Как отметил Небензя, выступая в СБ ООН, страны Запада, которые продолжают разжигать конфликт на Украине, проявляют непоследовательность и лицемерие, требуя гуманитарных пауз на Украине.

Постпред России также обратил внимание мирового сообщества, что Киев продолжает политику "физической зачистки" неугодных лидеров общественного мнения.

В частности, как сообщал Царьград, без объяснения причин исчезли несколько знаковых украинских политологов, например Дмитрий Джангиров. Им не предъявлено никаких обвинений, есть вероятность, что они погибли от рук бандеровских террористов.