Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
Главная / Политика

Россия требует объяснений: В Совбезе ООН постпред Небензя поставил острые вопросы по Украине

30 марта 2022, 00:40  •  66 • Политика
Постпред России при ООН Владимир Небензя в Совете Безопасности поставил вопросы по ситуации на Украине.
Постпред России при ООН Владимир Небензя на заседании Совета Безопасности ООН представил позицию страны по ситуации на Украине.
По данным России, режим Порошенко-Зеленского может использовать автомобили компании DHL, а также автомобили медицинских служб для ввоза на территорию Украины оружия, боеприпасов из стран Запада. Об этом сообщает "РИА Новости".
Постпред Небензя подчеркнул, что, в отличие от нацистов из ВСУ и бандеровских банд режима Украины, Россия в ходе проведения спецоперации продолжит чётко соблюдать свои международные обязательства, в том числе по гарантиям военнопленным. Сложившим оружие военнопленным ВСУ гарантируется жизнь и гуманное отношение.
Россия также потребовала объяснений о факте использования автомобиля ООН с дипломатическими номерами в ходе боевых действий под Харьковом. Известно, что банды украинских нацистов использовали машину с номером DP 210015.
Хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе,
- подчеркнул Небензя.
Как отметил Небензя, выступая в СБ ООН, страны Запада, которые продолжают разжигать конфликт на Украине, проявляют непоследовательность и лицемерие, требуя гуманитарных пауз на Украине.
Постпред России также обратил внимание мирового сообщества, что Киев продолжает политику "физической зачистки" неугодных лидеров общественного мнения.
В частности, как сообщал Царьград, без объяснения причин исчезли несколько знаковых украинских политологов, например Дмитрий Джангиров. Им не предъявлено никаких обвинений, есть вероятность, что они погибли от рук бандеровских террористов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


66
Источник
Похожие новости
29 марта 2022, 22:55
Аналитик ЦРУ раскрыл стратегию России: Что на самом деле происходит вокруг Киева
29 марта 2022, 22:55
"Особый цинизм": Нацбатам Украины приказано снимать видео об "убийствах русскими" - Минобороны
29 марта 2022, 22:55
Отомстили так отомстили. Украинские журналисты "лишили" Россию названия
29 марта 2022, 21:45
В СФ пообещали ответ на высылку дипломатов РФ из четырех стран Европы
29 марта 2022, 21:45
В ГД отреагировали на данные об издевательствах над российскими военнопленными
29 марта 2022, 22:55
Задачи госважности - всегда риск для жизни: Кадыров рассказал о ранении командира из Чечни
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2022, 22:55
Аналитик ЦРУ раскрыл стратегию России: Что на самом деле происходит вокруг Киева
29 марта 2022, 22:55
"Особый цинизм": Нацбатам Украины приказано снимать видео об "убийства...
29 марта 2022, 22:55
Отомстили так отомстили. Украинские журналисты "лишили" Россию названия
29 марта 2022, 21:45
В СФ пообещали ответ на высылку дипломатов РФ из четырех стран Европы
29 марта 2022, 21:45
В ГД отреагировали на данные об издевательствах над российскими военнопленными
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2022, 17:00
Путин внезапно прервал совещание с правительством: "Я прошу меня извинить"
25 марта 2022, 23:50
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
23 марта 2022, 07:40
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
25 марта 2022, 08:40
Жить среди "ватников и быдла" станет невыносимо. Элитный приговор
26 марта 2022, 13:15
ВСУ лишили топлива и арсенала: Русским хватило нескольких крылатых ракет
27 марта 2022, 19:35
Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.