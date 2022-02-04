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Россия теряет коллективный иммунитет с приходом "омикрона"
04 февраля 2022, 17:50 • 75 • Политика
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,1%. С приходом "омикрона" ситуация не выправляется.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России уменьшился, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. В течение недели он упал с 64,4 до 64,1%.
Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что цифра меняется, поскольку ранее привитые жители России стали терять антитела. То же самое, по словам Голиковой, происходит и с ранее переболевшими ковидом. Естественно, замер антител не проводился - речь идёт о статистических данных. Как известно, выдаваемые переболевшим и вакцинированным QR-коды действуют в течение года. По истёкшим кодам и ориентируются в оперативном штабе.
Кроме того, следует понимать, что в период агрессивного распространения ковида вакцинация показана каждые полгода. Именно на это и указала Татьяна Голикова.
Вакцины от коронавируса, произведённые в России, остаются основным способом защиты от заболевания. В оперативном штабе настаивают, что вакцинация увеличивает шанс как минимум переболеть легко. Штамм "омикрон" оказался весьма заразным. В том числе он поражает вакцинированных. Однако в большинстве случаев болезнь заканчивается в течение нескольких дней и даже не требует помощи врачей - такова позиция Минздрава России и оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Досье
Коллективный, или популяционный, иммунитет - эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания учёные выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.
По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80% населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95%, "но пока оставляем планку в 80".
Иммунизация остаётся самым надёжным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью - двумя дозами - привиты 79,2 миллиона жителей России.
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