Россия тайно выдавала паспорта жителям Донбасса еще в 2014 году - Бородай

Собеседником ведущего программы "Русская мечта" телеканала Царьград, заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева стал первый президент ДНР. Он рассказывал о становлении народной республики, подчеркивая, что с первых месяцев Россия делала все возможное, чтобы помочь.

Бородай говорил о людях, в том числе в Донбассе, которые, вероятно, могут быть недовольны объемом помощи со стороны России. Первый лидер республики подчеркнул: Москва делала многое, в том числе на государственном уровне. Просто происходило это не всегда явно. Например, по словам Бородая, практиковалась тайная выдача паспортов.

"Как бы мы ни ругали Россию, но она и на государственном уровне помогала. Это и лагеря беженцев, и обеспечение жильем, работой и даже паспортами. Подчеркиваю, паспортами. Мало кто знает, но на самом деле в период 2014 года была организована очень большая выдача российских паспортов. Как мне сказали в УФМС, около 800 тысяч человек - беженцев из Донбасса, быстро, в очень интенсивном темпе получили российские паспорта. Это реально очень много".

Константин Малофеев заметил: цифры действительно выглядят внушительно. Ведь это в четыре раза больше естественной убыли нашего населения в 2018 году. Бородай же продолжил: беженцев с самого начала принимали на государственном уровне. Но еще важнее было принятие на уровне бытовом, общечеловеческом.

"Сочувствие к людям, которые уехали от войны на Донбассе, было колоссальным. Им помогали все, кто мог. Да, конечно, были какие-то, наверняка, отдельные случаи и бюрократического хамства, и непонимания, и обычного бытового хамства. Мол, понаехали тут. Но это отдельные случаи. В целом же русское общество, российское общество людей с Донбасса приняло прекрасно и сумело в себя в значительной степени инкорпорировать. Я таких людей, которые уехали с Донбасса и которые уже сейчас ощущают себя вполне полноценными москвичами, или воронежцами, или жителями других городов России, знаю лично. Их очень много", - подчеркнул Бородай.

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причем главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чем мечтает современная молодежь и Россия в целом.