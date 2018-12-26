«Россия так и не напала»: на Украине отменяется военное положение

Петр Порошенко сегодня, 26 декабря, объявил об окончании срока военного положения на Украине и о том, что продлевать его не будут.

Как-то бесславно прошел этот "военный" месяц для киевских властей. 30 дней незалежная если с кем и билась, то только с пассажирами-россиянами, пытающимися пересечь украинскую границу, чтобы навестить родственников.

А вот к Керченскому проливу украинский флот больше не совался, и в атаку на донецко-луганском направлении никто не пошел. Оно, конечно, и к лучшему. Но все же осталось непонятным, для чего было все это бряцание языками и пушками. Если Петр Порошенко рассчитывал поднять этим свои предвыборные рейтинги, то он просчитался.

- Политические очки Порошенко только потерял, - прокомментировал «КП» украинский политолог Ростислав Ищенко. Это была демонстрация слабости с его стороны. Всем было очевидно, что единственной целью введения военного положения на Украине был перенос даты выборов президента (они намечены на 31 марта. - Ред.). Но поскольку сделать этого не получилось, то веру в Порошенко начали терять даже его сторонники. Предстоящие выборы он, похоже, проигрывает и сам прекрасно понимает это.

Однако эксперт не исключил возможности, что Порошенко попытается ввести заново военное положение в январе.

- Этого не произойдет во время праздников, поскольку решение должна одобрить Верховная Рада. А депутаты разъехались на каникулы. И если их срочно срывать с курортов, они будут такие злые, что заблокируют любую «хотелку» Порошенко, - предположил Ищенко.

К слову, 31 декабря 2018 года на Украине должна официально стартовать избирательная кампания.

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