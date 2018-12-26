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«Россия так и не напала»: на Украине отменяется военное положение

26 декабря 2018, 16:24  •  101 • В России

Петр Порошенко сегодня, 26 декабря, объявил об окончании срока военного положения на Украине и о том, что продлевать его не будут.

Как-то бесславно прошел этот "военный" месяц для киевских властей. 30 дней незалежная если с кем и билась, то только с пассажирами-россиянами, пытающимися пересечь украинскую границу, чтобы навестить родственников.

А вот к Керченскому проливу украинский флот больше не совался, и в атаку на донецко-луганском направлении никто не пошел. Оно, конечно, и к лучшему. Но все же осталось непонятным, для чего было все это бряцание языками и пушками. Если Петр Порошенко рассчитывал поднять этим свои предвыборные рейтинги, то он просчитался.

- Политические очки Порошенко только потерял, - прокомментировал «КП» украинский политолог Ростислав Ищенко. Это была демонстрация слабости с его стороны. Всем было очевидно, что единственной целью введения военного положения на Украине был перенос даты выборов президента (они намечены на 31 марта. - Ред.). Но поскольку сделать этого не получилось, то веру в Порошенко начали терять даже его сторонники. Предстоящие выборы он, похоже, проигрывает и сам прекрасно понимает это.

Однако эксперт не исключил возможности, что Порошенко попытается ввести заново военное положение в январе.

- Этого не произойдет во время праздников, поскольку решение должна одобрить Верховная Рада. А депутаты разъехались на каникулы. И если их срочно срывать с курортов, они будут такие злые, что заблокируют любую «хотелку» Порошенко, - предположил Ищенко.

К слову, 31 декабря 2018 года на Украине должна официально стартовать избирательная кампания.

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Уже само по себе то, что на пятом году гражданской войны в Донбассе (и на шестом году майдана в головах) Украина вдруг решилась ввести военное положение — говорит о некоей лукавости. Ну не может быть так, что пять лет не вводили, не вводили и - бац! (подробности)

«Киев наказал нелояльные регионы»: Чем грозит военное положение югу и востоку Украины

ПОРОШЕНКО ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ ПО ДВУМ ГЛАВНЫМ ПУНКТАМ

- Многие говорят, что затея Порошенко провалилась, потому что военное положение ввели не на 60, а на 30 дней. И потому что выборы перенести не удалось: их прямо назначили на 31 марта 2019 года. Но на мой взгляд, частично свою задачу Порошенко выполнил по 2 главным пунктам: (подробности)

Порошенко подписал указ о военном положении

В 15:00 по местному времени президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения на 60 дней, до 25 января. Впрочем, последнее слово пока ещё остаётся за Верховной Радой, которая в ближайшие часы рассмотрит этот документ на заседании. В парламенте немало противников президента (и его инициативы), но, по мнению экспертов, вероятность утверждения этого указа большинством голосов весьма высока. (подробности)

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