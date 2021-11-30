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Россия так и не избавилась от "застарелой проблемы". В Совбезе озвучили всё напрямую

30 ноября 2021, 00:15  •  92 • Политика
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо предпринимать большие усилия для лучшей адаптации иностранных граждан.
Россия должна предупредить возникновение этнических анклавов. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Он объяснил, что опасность анклавов такого рода в том, что они являются рассадником преступлений. Известно, подчеркнул Медведев, что особую опасность представляют так называемые организованные этнические группировки.
При этом важно понимать, что Россия сейчас пожинает плоды застарелой проблемы - ряд мигрантов попросту выпадают из поля зрения госструктур.
Так, некоторые иностранцы находятся у нас в стране с нарушением срока пребывания.
"Они выпадают из зоны контроля государственных структур, часто их втягивают свои же соотечественники в криминальный бизнес, они становятся объектами вербовки со стороны экстремистов и террористических организаций, участвуют в публичных массовых конфликтах", - перечислил зампред Совбеза России.
Ранее журналисты выяснили, что тысячи граждан Таджикистана, депортированные на родину, сменив фамилии, возвращаются на заработки в Россию. Схема обкатана, а в Таджикистане даже и не скрывают этого. Как заявил ответственный за связи с общественностью Миграционной службы Таджикистана Акбар Худжаназаров, массовая смена паспортов стала наблюдаться с 2008 года.
В Совете Безопасности России подчёркивают: пора урегулировать ситуацию с мигрантами.
Медведев пояснил, что необходимо подготовить дополнительные меры, направленные на обеспечение общественной безопасности в стране по этому направлению, а также по укреплению её экономики и социальной сферы.
Россия открыта для тех, кто уважает её законы, культуру, язык, "кто готов честно и добросовестно работать", добавил он.

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