Россия сыграла минорную "ноту" Норвегии из-за Шпицбергена

МИД России направил в норвежское посольство ноту по поводу задержания российского рыболовного судна "Борей", сообщила в ходе брифинга спикер ведомства Мария Захарова.

Траулер был задержан сотрудниками береговой охраны Норвегии в так называемой рыбоохранной зоне Шпицбергена 2 апреля. Российская сторона в связи с этим выразила Осло свою озабоченность, подчеркнула дипломат.

Наша позиция о непризнании так называемой рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена неоднократно доводилась до сведения норвежской стороны, и мы об этом публично говорили, - отметила официальный представитель министерства.

Она добавила, что Осло целенаправленно навязывает собственные правила и пытается неправомерно расширить своё влияния в этом регионе.

Между тем ранее власти Норвегии разрешили США развернуть авиабазу в заповедной зоне острова Ян-Майен. Как писали Telegram-каналы, они тем самым нарушили собственные же экологические принципы и впустили на эти территории постороннего игрока, который теперь будет продвигать свою политику.