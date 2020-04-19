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Россия сыграла минорную "ноту" Норвегии из-за Шпицбергена
19 апреля 2020, 12:10 • 78 • Политика
МИД России направил ноту Норвегии из-за Шпицбергена. Спикер ведомства Мария Захарова сообщила о задержании в этом регионе рыболовного судна из РФ и напомнила Осло о твёрдой позиции Москвы в отношении данных территорий.
МИД России направил в норвежское посольство ноту по поводу задержания российского рыболовного судна "Борей", сообщила в ходе брифинга спикер ведомства Мария Захарова.
Траулер был задержан сотрудниками береговой охраны Норвегии в так называемой рыбоохранной зоне Шпицбергена 2 апреля. Российская сторона в связи с этим выразила Осло свою озабоченность, подчеркнула дипломат.
Она добавила, что Осло целенаправленно навязывает собственные правила и пытается неправомерно расширить своё влияния в этом регионе.
Между тем ранее власти Норвегии разрешили США развернуть авиабазу в заповедной зоне острова Ян-Майен. Как писали Telegram-каналы, они тем самым нарушили собственные же экологические принципы и впустили на эти территории постороннего игрока, который теперь будет продвигать свою политику.
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