Россия своих не бросает — но именно своих • 166 • Аналитика © РИА Новости / Игорь Зарембо Самолет пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту. Архивное фото Сегодня начнет действовать новый график возвращения на родину россиян, застрявших за границей из-за введенных государствами мира противоэпидемиологических ограничений. После того как процесс вывоза возобновится, буря в стакане воды, возникшая из-за объявленной приостановки, окончательно утихнет. Пятничная новость о полном прекращении Россией международного авиасообщения, которое в последнее время представляло собой почти исключительно вывозные рейсы, вызвала серьезный резонанс и неоднозначную общественную реакцию. Возмущенные голоса звучали громче других. Они обвиняли государство, что оно бросило своих граждан на произвол судьбы, в том числе в местах, где им может грозить опасность. Эпидемия спровоцировала всплеск ксенофобии во многих странах — местное население винит иностранцев в завозе заболевания. Отмечены даже случаи нападений на чужаков, в частности в Индии. Контраргументы в поддержку действий властей по преимуществу игнорировались. А таковые были — и серьезные. Во-первых, сразу заявили, что речь идет только о приостановке, то есть сугубо временной мере. Правда, первоначально действительно не было уточнено, насколько затянется это "временно", так что формулировку можно было интерпретировать как угодно, в том числе как "до конца эпидемии". Во-вторых, государство взяло на себя обязательства по организации пребывания граждан, ожидающих вывоза. На эти цели правительство выделило МИД 500 миллионов рублей. Мера весьма актуальная, поскольку многие застряли за рубежом, не имея средств, сверх запланированных, например на турпоездку. В-третьих — и это главное — государство всегда обязано соизмерять свои действия с интересами большинства, а тут они вступили в отчетливое противоречие с интересами тех, кто в данный момент ждет возвращения на родину. Дело в том, что многие из них уже проявили вопиющую безответственность. Одни — постоянно проживающие за границей — все надеялись, что пронесет, и досидели до момента, когда им оказалась нужна экстренная эвакуация. Другие и вовсе отправлялись из России на отдых в марте (вплоть до 20-х чисел!), когда в мире уже полыхала эпидемия, а государства одно за другим закрывали границы. О чем и каким местом думали все эти люди, можно только догадываться. Более того, опыт их предшественников также не внушает оптимизма. Чуть ли не с каждого вывозного рейса были "бегунки", отказывавшиеся соблюдать карантинные меры. Ежедневно приходили новости, что полиция ищет и возвращает для изоляции в обсерваторы очередных несознательных граждан. Из недавнего: во Владивостоке отлавливали аж 12 (из 170) человек, прилетевших из Таиланда. А ведь каждый подобный случай ставит под угрозу здоровье и жизнь множества людей и в целом подрывает введенный в стране строгий режим подавления эпидемии, за который приходится дорого платить и национальной экономике, и обществу. Именно поэтому еще в конце марта Россия ограничила количество ежедневно принимаемых из-за рубежа пассажиров — чтобы просто гарантированно обеспечить соблюдение требований прибывающими: не более 500 человек в Шереметьево и не более 200 — в аэропорты других городов. Как бы то ни было, спустя сутки после информации о прекращении авиасообщения выступила Татьяна Голикова — и ее слова действительно многое разъяснили. Главная новость, без сомнения: вывоз россиян приостановлен всего на несколько дней, а не на недели и месяцы, как боялись некоторые. "Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье", — уточнила вице-премьер. Однако вне фокуса внимания широкой общественности осталось другое: "Наши коллеги из МИД предоставили эти списки, а наши коллеги из МВД попытались их выверить. Работа выявила, что из 26 с небольшим тысяч граждан, которые были в этих списках, 13 660 мы не смогли идентифицировать. Отсутствие возможности их идентифицировать означает, что мы не понимаем, есть ли эти граждане фактически и если они есть, то в какую точку полетят". Как известно, российское государство очень активно занимается цифровизацией и объединением различных баз данных. Любой законопослушный гражданин так или иначе охвачен процессом. Все чаще в госучреждениях просят предъявить не только паспорт, но и СНИЛС и/или ИНН. На портале госуслуг зарегистрировано более 100 миллионов человек. Некогда разрозненная по множеству ведомств и бумаг информация по любому гражданину все прочнее собирается государством в цифровое единое целое, что порождает как шутки, так и реальные страхи перед пресловутым "Большим Братом, следящим за тобой". По-прежнему бывают накладки и противоречия, но с каждым годом их все меньше, поскольку система постепенно вычищает ошибки. И внезапно государство не смогло идентифицировать более половины из 26 тысяч людей, обратившихся с просьбой об эвакуации. Очевидно, что все они не могли разом стать жертвой тех самых погрешностей в базах данных. Куда вероятнее, что со стороны части из них — особенно это касается проживающих за границей постоянно — имели место какие-то нарушения, не исключено, что и преступления. В свете данных обстоятельств уже совершенно иначе выглядит решение государства приостановить процесс: мало властям головной боли с самим вывозом и обеспечением карантинных мер для новоприбывших, так получается, что в страну приедут многие тысячи неизвестных людей, легальность документов и положения которых находится под вопросом. Оттого и запустили заново сбор информации и формирование списков — через портал госуслуг. Там зарегистрировались абсолютное большинство россиян, а уж граждане, ездящие за границу, тем более должны демонстрировать повышенную IT-продвинутость. Но даже если у кого-то учетной записи нет, то ее не составит труда завести, поскольку для подачи заявления на вывоз достаточно самой упрощенной регистрации. Зато государство тем самым автоматически отсечет совсем уж левых людей, а также уменьшит собственную работу по проверке сомнительных личностей. Критики решения о приостановке авиасообщения горячо обвиняли Россию, что она много говорит о том, что не бросает своих, но, когда дошло до дела, быстренько отказалась от своих слов. Это неправда. Россия действительно не бросает своих, в том числе тех, кто демонстрирует не слишком разумное и не слишком ответственное поведение. Но она также имеет полное право — и даже обязанность — отделять своих от "не совсем своих" и "совсем не своих" и пускать в посаженную на самоизоляцию страну исключительно первых. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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