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Россия стянула многотысячную армию к Курилам
23 июня 2021, 08:00 • 206 • Политика
Восточный военный округ сообщил о начале масштабных учений на Курилах и в акватории Японского моря, в которых примут участие 10 тысяч военных и сотни единиц боевой техники.
Очередной этап проверки боеготовности русской армии стартовал сегодня на Курилах, Сахалине и в акватории Японского моря. Сюда для участия в масштабных учениях стянуты 10 тысяч военных, порядка пятисот единиц боевой техники, три десятка летательных аппаратов и 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения.
Как отметили в Восточном военном округе, планируется, что учения в островной зоне займут в общей сложности пять суток.
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