Россия стянула многотысячную армию к Курилам

Восточный военный округ сообщил о начале масштабных учений на Курилах и в акватории Японского моря, в которых примут участие 10 тысяч военных и сотни единиц боевой техники.

Очередной этап проверки боеготовности русской армии стартовал сегодня на Курилах, Сахалине и в акватории Японского моря. Сюда для участия в масштабных учениях стянуты 10 тысяч военных, порядка пятисот единиц боевой техники, три десятка летательных аппаратов и 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения.

Как отметили в Восточном военном округе, планируется, что учения в островной зоне займут в общей сложности пять суток.

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