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Россия строит многополярный мир, ограничивая гегемонию США. Дугин о красных линиях для Турции
17 августа 2021, 10:50 • 135 • В мире
Грядёт возрождение Османской империи? Эрдоган снова стал укреплять своё присутствие в тюркских государствах, начал продвигать турецкие интересы в Грузии, нацелился на Афганистан, где также значительная часть населения имеет тюркские корни (афганские узбеки). Но мало кто знает, что Анкара ведёт свою более или менее успешную политику только потому, что Москва этому не мешает. Об этом говорит Александр Дугин в новом выпуске "Директивы"*.
После восстановления Азербайджаном контроля над территорией Нагорного Карабаха всё чаще аналитики стали замечать рост турецкой активности как в Кавказском регионе, так и шире – в Средней Азии. Эрдоган снова стал укреплять своё присутствие в тюркских государствах, начал продвигать турецкие интересы в Грузии, нацелился на Афганистан, где также значительная часть населения имеет тюркские корни (афганские узбеки).
В последнее же десятилетие, когда Эрдоган начал проводить всё более и более суверенную и самостоятельную политику, пантюркизм существенно ослаб. И вот снова налицо явные признаки его возрождения. Но теперь в ином контексте. Это уже не давление Запада, использующего Турцию в большой игре против континентальной России, но личная инициатива Эрдогана.
Особенно это стало заметно после Карабаха, и на уровне имиджа и в Турции, и в самом Азербайджане победу приписали целиком альянсу Баку – Анкара. На самом деле решающим фактором наряду с хорошей подготовкой к войне Алиева было согласие на силовое восстановление территориальной целостности Азербайджана со стороны Путина. Главные решения принимались именно в Москве. И от Путина зависело, чей Карабах.
Именно благодаря политике Пашиняна и в ответ на действия проамериканского прозападного лобби в Армении Путин принял решение о Карабахе. Каким было это решение, мы видим сейчас. Оно могло быть совершенно другим. И здесь турецко-азербайджанский альянс, боюсь, ничего бы с этим поделать не мог.
Во многом так же обстоит дело и с турецкими позициями на Ближнем Востоке, который на самом деле некогда после Византии был территорией Османского контроля. И здесь Эрдоган ведёт свою более или менее успешную политику только потому, что Россия этому не мешает.
Но эта политика Москвы, на многое закрывающей глаза в Сирии, Ливии, Ираке и теперь в Азербайджане, не следствие нашей слабости, а результат далеко идущего геополитического расчёта. Россия строит многополярный мир, стремясь максимально ограничить территорию единоличной гегемонии США. И амбициозный Эрдоган на практике этому содействует. Но всё это будет работать до определённой границы.
Такой границей является и военное партнёрство Анкары с русофобским Киевом, и слишком громогласное бравирование турецко-азербайджанским альянсом (забывая о Москве, где на самом деле всё и решалось), и активизация пантюркизма в Средней Азии. За исключением украинского направления, которое Анкаре стоило бы вообще свернуть (и чем быстрее, тем лучше), остальные векторы турецкой политики можно было продолжать – но лишь не от лица НАТО и при тщательном согласовании красных линий с Россией.
Только так и можно урегулировать армянский вопрос, ведь Россия как-никак за Ереван в ответе. И послевоенная реконструкция региона должна учитывать интересы всех сторон. Включая кстати и Иран, которого в карабахской войне как-то забыли. А зря.
Евразийство является чрезвычайно важной идеологией именно в силу того, что оно не имеет догматов. Её некоторая неопределённость и открытость – её достоинство, а не недостаток. Россия же – как heartland, сердечная земля, полюс Евразии и географическая ось истории – и есть главный фактор любых эффективных геополитических построений.
России же, в свою очередь, самое время обратить особое внимание на потенциал евразийской доктрины – как в идеологическом, так и в геополитическом смысле. Без идеологии и опираясь на чистый прагматизм, мы долгосрочные интеграционные проекты просто не вытянем.
Это была "Директива Дугина" о росте влияния Турции на Кавказе и в Средней Азии и о том, как на это отвечать России.
*Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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