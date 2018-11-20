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Россия стремится захватить Африку «армией наемников и врачей» - Bloomberg

20 ноября 2018, 14:09  •  62 • Политика
Источники Bloomberg рассказали, как Россия стремится охватить всю Африку своим влиянием, действуя через структуры Евгения Пригожина с «армией наемников и врачей». По их данным, в десяти странах континента этот план уже дал результаты.
Bloomberg пишет о «запоздалом стремлении России укрепить свою геополитическую мощь» и одновременно констатирует, что российским влиянием уже охвачены как минимум десять стран Черного континента, и вскоре можно ожидать, что к ним присоединятся соседние государства.
В своей публикации американское издание называет Евгения Пригожина человеком, который отвечает за российское вмешательство в выборы президента США, который помогал Москве «захватить часть Украины» и переломить ситуацию в Сирии. «Теперь он проникает вглубь Африки с армией наемников и врачей», - говорится в статье.
Предполагается, что структуры Пригожина предлагают в Африке свои услуги по безопасности, вооружению и поддержке выборов в обмен на добычу полезных ископаемых и другие возможности. Речь идет о десяти странах, с властями которых сотрудничают российские военные, это Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика.
При этом, как отмечается, президент России Владимир Путин готовится принять более 50 африканских лидеров на первый саммит Россия-Африка в 2019 году, а министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что это закрепит «активное присутствие России в регионе».

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