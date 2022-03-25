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Россия становится "острой угрозой" для США

25 марта 2022, 06:55  •  175 • Политика
Reuters со ссылкой на источник сообщает, что Россия будет описана как "острая угроза" в новой стратегии национальной обороны Пентагона.
Ранее стало известно о том, что администрация президента США Джо Байдена захотела пересмотреть содержание стратегии национальной обороны Пентагона из-за спецоперации России на Украине. Reuters со ссылкой на источник сообщает, что Россия в данном документе будет указываться как "острая угроза".
В то же время высокопоставленный представитель Пентагона полагает, что из сложившейся с Украиной ситуации Россия якобы выйдет более слабой как в военном, так и в политическом плане.
Инсайдер не рассматривает Москву как долгосрочную системную проблему.
Ранее эксперты Politico полагали, что главной угрозой для Америки, согласно Национальной стратегии безопасности США (опубликована ещё при прежнем президенте США Дональде Трампе в 2018 году), всё же останется Китай.

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