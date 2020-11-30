Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданн...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками
Главная / Политика

Россия станет козырем Турции в игре с Западом – Пушков

30 ноября 2020, 11:50  •  104 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сближение с США будет стоить Эрдогану независимости
В российско-турецких отношениях много противоречий, но это сотрудничество необходимо Анкаре. Без такого союзника как Москва турецкий лидер Реджеп Эрдоган окажется в крайне уязвимой позиции.
В Евросоюзе Эрдогана и так "не любят", а в последнее время его высказывания вызывают все большее раздражение европейцев. США, со своей стороны, откровенно требуют от Турции "послушания". И даже новый глава Белого дома Джо Байден, настроенный вроде бы на "сближение" с Анкарой, не изменит конечной цели Вашингтона, уверен российский сенатор Алексей Пушков:
"Любое сближение с США для Эрдогана будет означать увеличение зависимости от США".
Таким образом, партнерство с Россией есть и будет единственным козырем Эрдогана в отношениях с Западом. Если Турция хочет и дальше вести независимую внешнюю политику, ей придется договариваться с Россией, заключил Пушков.
Ранее американское агентство "Блумберг" поделилось информацией, что руководство Турции наводит мосты с администрацией Байдена. Ради улучшения отношений с Вашингтоном Анкара якобы готова отказаться от тесного сотрудничества с Москвой, в том числе по С-400.
"Трещину" в союзе Москвы и Анкары активно обсуждают и немецкие СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщина женщине
30 ноября 2020, 01:45
Убитых в разы больше 2000: Военкоры в цифрах показали остановленную русскими бойню в Карабахе
30 ноября 2020, 03:35
Пора отмаливать грехи: Шойгу приструнил министра обороны Германии
30 ноября 2020, 10:00
У 78-летнего Байдена подтвердили два перелома после падения
30 ноября 2020, 10:00
Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"
30 ноября 2020, 07:15
Путин сделал замечание чиновникам, испугавшись за них: "Серьёзно... ну что вы!"
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пуз...
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщи...
30 ноября 2020, 01:45
Убитых в разы больше 2000: Военкоры в цифрах показали остановленную русскими бойню в ...
30 ноября 2020, 03:35
Пора отмаливать грехи: Шойгу приструнил министра обороны Германии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2020, 18:20
Главного организатора цветных революций арестовали в США. ФБР допрашивает Сороса
25 ноября 2020, 17:15
Братушки остановили американский беспредел: "Русские спасли вашу шкуру..."
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
24 ноября 2020, 05:30
Скоро в Москве? Взявшая интервью у Путина журналистка сбежала с детьми из Нью-Йорка
27 ноября 2020, 09:35
«Восточная Малопольша» на старте
28 ноября 2020, 00:15
"Гори оно всё огнём": "Бездействие" Путина расшифровали немецкие СМИ
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.