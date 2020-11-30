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Россия станет козырем Турции в игре с Западом – Пушков
30 ноября 2020, 11:50 • 104 • Политика
Сближение с США будет стоить Эрдогану независимости
В российско-турецких отношениях много противоречий, но это сотрудничество необходимо Анкаре. Без такого союзника как Москва турецкий лидер Реджеп Эрдоган окажется в крайне уязвимой позиции.
В Евросоюзе Эрдогана и так "не любят", а в последнее время его высказывания вызывают все большее раздражение европейцев. США, со своей стороны, откровенно требуют от Турции "послушания". И даже новый глава Белого дома Джо Байден, настроенный вроде бы на "сближение" с Анкарой, не изменит конечной цели Вашингтона, уверен российский сенатор Алексей Пушков:
"Любое сближение с США для Эрдогана будет означать увеличение зависимости от США".
Таким образом, партнерство с Россией есть и будет единственным козырем Эрдогана в отношениях с Западом. Если Турция хочет и дальше вести независимую внешнюю политику, ей придется договариваться с Россией, заключил Пушков.
Ранее американское агентство "Блумберг" поделилось информацией, что руководство Турции наводит мосты с администрацией Байдена. Ради улучшения отношений с Вашингтоном Анкара якобы готова отказаться от тесного сотрудничества с Москвой, в том числе по С-400.
"Трещину" в союзе Москвы и Анкары активно обсуждают и немецкие СМИ.
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