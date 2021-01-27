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Россия станет ключевой вакцинной державой: Эксперт назвал причины, сроки и последствия

27 января 2021, 12:15  •  297 • Политика
Профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш уверен, что Россия станет ключевой вакцинной державой. Стране удалось одержать победу на поле так называемой вакцинной дипломатии, которая только зарождается. Эксперт назвал причины, сроки и последствия этой победы.
Кулиш обрисовал общую схему: мир охвачен пандемией, некая крупная страна разработала вакцину, а жители соседнего небольшого государства просят своё правительство об этом препарате. Власти отказывают, призывая ожидать "проверенную" поставку из США или же почти бесплатную - из Китая. Но граждане маленькой страны ждать не хотят. Они согласны привиться даже тем препаратом, который ещё не получил одобрения ВОЗ и не прошёл финальную фазу испытаний.
И эта схема проявилась в Индии и Мальдивской Республике. Вроде крошечные Мальдивы Китай отбил, предоставив гигантские кредиты взамен на размещение военной базы. Но пандемия вернула индийское влияние. Власти Мальдивской Республики выразили благодарность за дар от Индии - разработанные там вакцины.
Это лишь один из примеров. Подобных ситуаций в мире несколько. До коронавируса государства могли влиять друг на друга кредитами, научными и культурными обменами, таможенными послаблениями. Сейчас главным инструментом стала вакцина. И Россия вырвалась вперёд.
Вакцинная дипломатия сильно влияет на умы. "Спутник V" многие страны получают бесплатно. Pfizer и Moderna свою разработку просто так не отдадут. Это фармгиганты, которые делают деньги на пандемии, так как имеют множество обязательств, кредитов, акционеров.
В вакцинной дипломатии мог бы отличиться Китай, но предыдущая политика Пекина и тот факт, что пандемия началась с китайского города Ухань, имеют последствия. Многие государства даже бесплатно китайскую вакцину не хотят получить.
"Спутник V" зарегистрирован ещё до окончания третьей фазы испытаний, что дало множество возможностей западной пропаганде гнуть свою линию. Причина проста - если препарат окажется по-настоящему хорош, то о доминировании западного здравоохранения можно будет практически забыть.
Российская вакцина НИЦЭМ имени Гамалеи зарегистрирована в Аргентине, а также в одной из стран Евросоюза - Венгрии. Начато её производство за рубежом.
"Таким образом, через год-два Россия неожиданно окажется ключевой вакцинной державой с большим количеством партнёрств. За вакцинами пойдут лекарства и цифровая медицина. Всё это стало возможным по той причине, что российские учёные, врачи и правительство сели за один стол и наконец-то нашли общий язык, договорились. Надо полагать, теперь это будет происходить всё чаще благодаря национальным особенностям нарождающейся вакцинной дипломатии", - пишет "Коммерсантъ".

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