Россия стала первой страной, которую решил посетить президент Монголии Хурэлсух

Президент России Владимир Путин встретился с монгольским коллегой: Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Москву с рабочим визитом.

Это первый зарубежный визит президента Монголии после избрания в июне. Политик выбрал Россию, чтобы совершить первую заграничную поездку.

Насколько я понимаю, это первый ваш заграничный визит, это хороший знак,

- сказал Владимир Путин на встрече с коллегой.

Визит монгольского лидера состоялся в год 100-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Улан-Батором. Переговоры политиков проходили, в частности, в формате рабочего завтрака.

Ранее в парламенте Монголии рассказали, как решить все геополитические проблемы. Для этого, по мнению депутатов, надо запереть мировых лидеров в бункере со спиртным.