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Россия стала первой страной, которую решил посетить президент Монголии Хурэлсух

16 декабря 2021, 17:05  •  168 • Политика
Президент России Владимир Путин встретился с монгольским коллегой: Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Москву с рабочим визитом.
Это первый зарубежный визит президента Монголии после избрания в июне. Политик выбрал Россию, чтобы совершить первую заграничную поездку.
Насколько я понимаю, это первый ваш заграничный визит, это хороший знак,
- сказал Владимир Путин на встрече с коллегой.
Визит монгольского лидера состоялся в год 100-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Улан-Батором. Переговоры политиков проходили, в частности, в формате рабочего завтрака.
Ранее в парламенте Монголии рассказали, как решить все геополитические проблемы. Для этого, по мнению депутатов, надо запереть мировых лидеров в бункере со спиртным.

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