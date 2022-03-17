Россия стала электрошоком для НАТО - Макрон

Россия стала электрошоком для НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, ситуация на Украине стала встряской для альянса. Французский лидер при этом подчеркнул, что от слов о "смерти мозга" НАТО он не отказывается.

Об этом политик заявил, выступая на пресс-конференции. Макрон отметил, что у него сохранились претензии к Североатлантическому альянсу, однако он считает, что в свете последних событий эта организация стала более востребованной, чем раньше.

Я не отказываюсь от своих слов о смерти мозга НАТО. Но Россия стала для организации электрошоком,

- отметил президент Франции.

Он добавил, что действия России на Украине якобы угрожают европейским границам. Напомним, что 24 февраля Россия начала военную операцию, цель которой - защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В настоящее время силы ДНР и ЛНР продвигаются вперёд с целью взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей, а русские войска блокируют крупнейшие украинские города.