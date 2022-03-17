|
Россия стала электрошоком для НАТО - Макрон
17 марта 2022, 23:00 • 118 • Политика
Россия стала электрошоком для НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, ситуация на Украине стала встряской для альянса. Французский лидер при этом подчеркнул, что от слов о "смерти мозга" НАТО он не отказывается.
Об этом политик заявил, выступая на пресс-конференции. Макрон отметил, что у него сохранились претензии к Североатлантическому альянсу, однако он считает, что в свете последних событий эта организация стала более востребованной, чем раньше.
- отметил президент Франции.
Он добавил, что действия России на Украине якобы угрожают европейским границам. Напомним, что 24 февраля Россия начала военную операцию, цель которой - защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В настоящее время силы ДНР и ЛНР продвигаются вперёд с целью взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей, а русские войска блокируют крупнейшие украинские города.
Подпишитесь на нас
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2022, 01:50
|
17 марта 2022, 03:11
|
11 марта 2022, 18:45
|
15 марта 2022, 08:35
|
17 марта 2022, 13:05
|
11 марта 2022, 11:10
|
14 марта 2022, 09:50